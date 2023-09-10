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Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином

Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 10.09.2023

Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден надеется на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но готов и к более длительному ожиданию, заявил американский лидер в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:28

2023-09-10T17:28

2023-09-10T17:35

в мире

си цзиньпин

китай

сша

джо байден

саммит g20

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но готов и к более длительному ожиданию, заявил американский лидер в воскресенье."Я надеюсь, что увижу господина Си вскоре или спустя время. Я провел (в обсуждениях с ним - ред.) больше времени, чем многие мировые лидеры за последние 12 лет", - сообщил Байден на вопрос журналистов о возможной встрече лидеров двух стран.

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

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в мире, си цзиньпин, китай, сша, джо байден, саммит g20