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Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 10.09.2023
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17:28 10.09.2023 (обновлено: 17:35 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vstrecha-1895371308.html
Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином
Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 10.09.2023
Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден надеется на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но готов и к более длительному ожиданию, заявил американский лидер в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:28
2023-09-10T17:35
в мире
си цзиньпин
китай
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но готов и к более длительному ожиданию, заявил американский лидер в воскресенье."Я надеюсь, что увижу господина Си вскоре или спустя время. Я провел (в обсуждениях с ним - ред.) больше времени, чем многие мировые лидеры за последние 12 лет", - сообщил Байден на вопрос журналистов о возможной встрече лидеров двух стран.
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в мире, си цзиньпин, китай, сша, джо байден, саммит g20
В мире, Си Цзиньпин, Китай, США, Джо Байден, Саммит G20
Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином

Байден выразил надежду на скорую встречу с Си Цзиньпином

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но готов и к более длительному ожиданию, заявил американский лидер в воскресенье.
"Я надеюсь, что увижу господина Си вскоре или спустя время. Я провел (в обсуждениях с ним - ред.) больше времени, чем многие мировые лидеры за последние 12 лет", - сообщил Байден на вопрос журналистов о возможной встрече лидеров двух стран.
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В миреСи ЦзиньпинКитайСШАДжо БайденСаммит G20
 
 
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