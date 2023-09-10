https://ria.ru/20230910/vstrecha-1895371308.html
Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином
Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 10.09.2023
Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден надеется на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но готов и к более длительному ожиданию, заявил американский лидер в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:28
2023-09-10T17:28
2023-09-10T17:35
в мире
си цзиньпин
китай
сша
джо байден
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но готов и к более длительному ожиданию, заявил американский лидер в воскресенье."Я надеюсь, что увижу господина Си вскоре или спустя время. Я провел (в обсуждениях с ним - ред.) больше времени, чем многие мировые лидеры за последние 12 лет", - сообщил Байден на вопрос журналистов о возможной встрече лидеров двух стран.
https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf4d1fbaf83689c964b6b0b33db81a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай, сша, джо байден, саммит g20
В мире, Си Цзиньпин, Китай, США, Джо Байден, Саммит G20
Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином
Байден выразил надежду на скорую встречу с Си Цзиньпином