https://ria.ru/20230910/vef-2023-1895269321.html

"Дом сокола" стал одним из самых посещаемых на "Улице Дальнего Востока"

"Дом сокола" стал одним из самых посещаемых на "Улице Дальнего Востока" - РИА Новости, 10.09.2023

"Дом сокола" стал одним из самых посещаемых на "Улице Дальнего Востока"

Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся 10 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), стал... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T06:47

2023-09-10T06:47

2023-09-10T07:20

дальневосточный федеральный университет

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся 10 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), стал павильон "Дом сокола", передает корреспондент РИА Новости. Группы посетителей приходят одна за другой, порой павильон с трудом умещает гостей. Всем входящим предлагают кофе по арабским традициям - в маленькой чашке, а к нему - финики и мед. Орнитологи, или сокольники, следящие за шестью белыми кречетами, рассказали, что присутствие большого количество людей для птиц даже полезно. По их словам, птицы таким образом приучаются к посторонним звукам, становятся менее пугливыми. Многие гости фотографируют птиц и просят запечатлеть себя рядом с сокольником, на руке которого сидит кречет. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/soglashenie-1895267992.html

https://ria.ru/20230909/soveschanie-1895166409.html

владивосток

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дальневосточный федеральный университет, владивосток