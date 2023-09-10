https://ria.ru/20230910/vef-2023-1895269321.html
"Дом сокола" стал одним из самых посещаемых на "Улице Дальнего Востока"
"Дом сокола" стал одним из самых посещаемых на "Улице Дальнего Востока" - РИА Новости, 10.09.2023
"Дом сокола" стал одним из самых посещаемых на "Улице Дальнего Востока"
Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся 10 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), стал... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T06:47
2023-09-10T06:47
2023-09-10T07:20
дальневосточный федеральный университет
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся 10 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), стал павильон "Дом сокола", передает корреспондент РИА Новости. Группы посетителей приходят одна за другой, порой павильон с трудом умещает гостей. Всем входящим предлагают кофе по арабским традициям - в маленькой чашке, а к нему - финики и мед. Орнитологи, или сокольники, следящие за шестью белыми кречетами, рассказали, что присутствие большого количество людей для птиц даже полезно. По их словам, птицы таким образом приучаются к посторонним звукам, становятся менее пугливыми. Многие гости фотографируют птиц и просят запечатлеть себя рядом с сокольником, на руке которого сидит кречет. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230910/soglashenie-1895267992.html
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дальневосточный федеральный университет, владивосток
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
"Дом сокола" стал одним из самых посещаемых на "Улице Дальнего Востока"
"Дом сокола" стал одним из самых посещаемых на выставке "Улица Дальнего Востока"
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся 10 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), стал павильон "Дом сокола", передает корреспондент РИА Новости.
Группы посетителей приходят одна за другой, порой павильон с трудом умещает гостей. Всем входящим предлагают кофе по арабским традициям - в маленькой чашке, а к нему - финики и мед.
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Орнитологи, или сокольники, следящие за шестью белыми кречетами, рассказали, что присутствие большого количество людей для птиц даже полезно. По их словам, птицы таким образом приучаются к посторонним звукам, становятся менее пугливыми.
Многие гости фотографируют птиц и просят запечатлеть себя рядом с сокольником, на руке которого сидит кречет.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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