https://ria.ru/20230910/vef-2023-1895253108.html

В рамках ВЭФ-2023 впервые пройдет "День сокола"

В рамках ВЭФ-2023 впервые пройдет "День сокола" - РИА Новости, 10.09.2023

В рамках ВЭФ-2023 впервые пройдет "День сокола"

Организаторы Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) на предваряющий основную деловую программу день, 10 сентября, приготовили разнообразную программу, в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T00:13

2023-09-10T00:13

2023-09-10T00:13

россия

китай

мьянма

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ржд

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Организаторы Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) на предваряющий основную деловую программу день, 10 сентября, приготовили разнообразную программу, в том числе впервые в ее рамках пройдет международный форум "День сокола". Деловая программа Дня сокола включит дискуссии о прикладном использовании птиц семейства соколиных, научных основах сохранения редких видов соколов, а также обсуждение успешных практик разных стран по сохранению и восстановлению популяций кречета, сапсана, балобана и других видов. Кроме того, в АО "Русский аукционный дом" совместно с соколиным центром "Камчатка" и фондом "Росконгресс" при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ проведут первый соколиный аукцион. В нем ожидается участие представителей ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта. В качестве лотов аукциона будут выставлены особи, которые были выведены в российских питомниках. Значительную часть вырученных в ходе аукциона средств планируется направить на поддержку программы восстановления популяции. В "Доме Сокола" на выставке ВЭФ-2023 "Улица Дальнего Востока" гости форума смогут вживую увидеть несколько обученных соколов. Каждую птицу будет сопровождать профессиональный сокольник. Посетителям также расскажут об особенностях хищных птиц семейства соколиных, угрозе исчезновения популяции кречета, мерах поддержки и истории соколиной охоты. Также на воскресенье запланированы Форум креативного бизнеса с онлайн- и офлайн-участием гостей из Сербии, Франции, Китая и дискуссия на тему "Технологическое развитие как гарантия суверенитета". Участники последней уделят внимание вопросам использования искусственного интеллекта, биотехнологий, потенциала креативных индустрий на рынке АТР и глобальной системы лекарственной безопасности. Кроме того, 10 сентября проведут Международную научно-практическую конференцию "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир". Ее участники обсудят негативные последствия колониальной политики Запада, роль национально-освободительных движений в странах Азии, а также современные проявления неоколониализма, в том числе в сферах науки и образования. Участие в мероприятии примут эксперты из России, Мьянмы, Индии, Филиппин, Китая. На полях форума откроется историко-документальная выставка "Колониальная политика и антиколониальная борьба в странах Азии", которая повествует о борьбе с колониализмом во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Камбодже, Корее, Мьянме и Филиппинах. По традиции в стартовый день ВЭФ пройдет церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока", где 11 регионов ДФО, министерства и госкорпорации представят свои ключевые проекты. Экспозиции регионов будут посвящены достижениям, перспективам инвестиционной деятельности, оценкам экономического потенциала и особенностям культуры, кухни и обычаям каждого субъекта Дальнего Востока. В этом году некоторые регионы, в том числе Бурятия, Якутия, Приморье, Хабаровский край, включили в экспозиции собственные научные и промышленные наработки, которые применяют в зоне проведения спецоперации. Тематику сохранения особенностей и образа жизни малочисленных народов представит павильон Минвостокразвития "Душа России. Север". Впервые на выставке "Улица Дальнего Востока" представят свои экспозиции Минпромторг России и ОАО "РЖД". Минспорта России разместит на выставке сразу два павильона: первый станет площадкой для обсуждения вопросов спорта высших достижений и международного взаимодействия, а второй – "Арена ГТО" – станет центром спортивных активностей ВЭФ-2023. На территории экспозиции "Арабская деревня" разместятся два бедуинских шатра с аутентичными предметами быта. Гостей площадки встретит национальный ансамбль. Все посетители смогут ознакомиться с особенностями арабской культуры, в соответствии с которой каждому будет предложено традиционное угощение: кофе и сладости. Гастрономическая часть выставки будет посвящена самым интересным блюдам дальневосточных регионов. Также посетителей выставки ждет яркая творческая программа. До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости Форума. А с 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья. Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте. VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20221117/vef-2023-1832146696.html

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россия, китай, мьянма, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ржд, дальневосточный федеральный университет