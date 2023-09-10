https://ria.ru/20230910/ukraina-1895339667.html

На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО в Киеве

На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО в Киеве - РИА Новости, 10.09.2023

На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО в Киеве

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил изданию "Страна.ua", что соответствующие службы могут проверить деятельность агентства Рейтер в стране... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:45

2023-09-10T14:45

2023-09-10T15:04

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил изданию "Страна.ua", что соответствующие службы могут проверить деятельность агентства Рейтер в стране после публикации фотографий работы противовоздушной обороны в Киеве этой ночью. Украинское издание "Страна.ua" ранее в воскресенье опубликовало фото агентства Рейтер ночной работы ПВО в Киеве. На одном из фото видна ракета, которая вылетает из района многоэтажной застройки. На другом - мощный взрыв, который вызван падением беспилотника. "Я не имел возможности ознакомиться (со снимками - ред.), но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься", - приводит слова Игната издание.Ночью в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога, позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в регионе. В воскресенье утром начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о повреждении инфраструктурного объекта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, киевская область