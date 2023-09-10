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На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО в Киеве
На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО в Киеве - РИА Новости, 10.09.2023
На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО в Киеве
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил изданию "Страна.ua", что соответствующие службы могут проверить деятельность агентства Рейтер в стране... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:45
2023-09-10T14:45
2023-09-10T15:04
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил изданию "Страна.ua", что соответствующие службы могут проверить деятельность агентства Рейтер в стране после публикации фотографий работы противовоздушной обороны в Киеве этой ночью. Украинское издание "Страна.ua" ранее в воскресенье опубликовало фото агентства Рейтер ночной работы ПВО в Киеве. На одном из фото видна ракета, которая вылетает из района многоэтажной застройки. На другом - мощный взрыв, который вызван падением беспилотника. "Я не имел возможности ознакомиться (со снимками - ред.), но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься", - приводит слова Игната издание.Ночью в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога, позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в регионе. В воскресенье утром начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о повреждении инфраструктурного объекта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО в Киеве
Страна.ua: Игнат не исключил проверки Reuters из-за фото работы ПВО в Киеве