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На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО в Киеве - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 10.09.2023 (обновлено: 15:04 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895339667.html
На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО в Киеве
На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО в Киеве - РИА Новости, 10.09.2023
На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО в Киеве
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил изданию "Страна.ua", что соответствующие службы могут проверить деятельность агентства Рейтер в стране... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:45
2023-09-10T15:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил изданию "Страна.ua", что соответствующие службы могут проверить деятельность агентства Рейтер в стране после публикации фотографий работы противовоздушной обороны в Киеве этой ночью. Украинское издание "Страна.ua" ранее в воскресенье опубликовало фото агентства Рейтер ночной работы ПВО в Киеве. На одном из фото видна ракета, которая вылетает из района многоэтажной застройки. На другом - мощный взрыв, который вызван падением беспилотника. &quot;Я не имел возможности ознакомиться (со снимками - ред.), но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься&quot;, - приводит слова Игната издание.Ночью в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога, позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в регионе. В воскресенье утром начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о повреждении инфраструктурного объекта.
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в мире, киев, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевская область
На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО в Киеве

Страна.ua: Игнат не исключил проверки Reuters из-за фото работы ПВО в Киеве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил изданию "Страна.ua", что соответствующие службы могут проверить деятельность агентства Рейтер в стране после публикации фотографий работы противовоздушной обороны в Киеве этой ночью.
Украинское издание "Страна.ua" ранее в воскресенье опубликовало фото агентства Рейтер ночной работы ПВО в Киеве. На одном из фото видна ракета, которая вылетает из района многоэтажной застройки. На другом - мощный взрыв, который вызван падением беспилотника.
«

"Я не имел возможности ознакомиться (со снимками - ред.), но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься", - приводит слова Игната издание.

Ночью в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога, позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в регионе. В воскресенье утром начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о повреждении инфраструктурного объекта.
 
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