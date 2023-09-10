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Такого не ожидали. Маневр Путина на Украине шокировал США - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 10.09.2023 (обновлено: 13:56 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895326387.html
Такого не ожидали. Маневр Путина на Украине шокировал США
Такого не ожидали. Маневр Путина на Украине шокировал США - РИА Новости, 10.09.2023
Такого не ожидали. Маневр Путина на Украине шокировал США
Успехи российских войск застали США врасплох и выявили их слабость, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:43
2023-09-10T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
брикс
нато
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Успехи российских войск застали США врасплох и выявили их слабость, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works. "Соединенным Штатам приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально, давать им (ВСУ. — Прим. Ред.) танки, а теперь уже F-16 и современные ракеты. Но они все равно не преуспели. Российские войска продвинулись на многие-многие мили вглубь Украины, и никто их не вытеснит", — указал эксперт. По его мнению, провальная политика в отношении России ударила по самим американцам."США, как и другие члены "Большой семерки", переживают упадок и с тревогой наблюдают за усилением БРИКС. В тщетной попытке навредить расширяющейся организации Вашингтон решил подорвать возможности Москвы, развязав украинский конфликт, но его надежды не оправдались", — подчеркнул экономист.Таким образом, можно сделать вывод, что план Соединенных Штатов не сработал, отметил он."Когда государства совершают подобные просчеты, это обычно признак того, что с ними что-то не так. Это не просто ошибка", — резюмировал Вольф.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. При этом ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895306121.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, брикс, нато, россия, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, БРИКС, НАТО, Россия, F-16
Такого не ожидали. Маневр Путина на Украине шокировал США

Экономист Вольф: успехи ВС России на Украине застали США врасплох

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Успехи российских войск застали США врасплох и выявили их слабость, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Соединенным Штатам приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально, давать им (ВСУ. — Прим. Ред.) танки, а теперь уже F-16 и современные ракеты. Но они все равно не преуспели. Российские войска продвинулись на многие-многие мили вглубь Украины, и никто их не вытеснит", — указал эксперт.
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По его мнению, провальная политика в отношении России ударила по самим американцам.
"США, как и другие члены "Большой семерки", переживают упадок и с тревогой наблюдают за усилением БРИКС. В тщетной попытке навредить расширяющейся организации Вашингтон решил подорвать возможности Москвы, развязав украинский конфликт, но его надежды не оправдались", — подчеркнул экономист.
Таким образом, можно сделать вывод, что план Соединенных Штатов не сработал, отметил он.
«
"Когда государства совершают подобные просчеты, это обычно признак того, что с ними что-то не так. Это не просто ошибка", — резюмировал Вольф.
ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. При этом ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБРИКСНАТОРоссияF-16
 
 
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