https://ria.ru/20230910/ukraina-1895326387.html

Такого не ожидали. Маневр Путина на Украине шокировал США

Такого не ожидали. Маневр Путина на Украине шокировал США - РИА Новости, 10.09.2023

Такого не ожидали. Маневр Путина на Украине шокировал США

Успехи российских войск застали США врасплох и выявили их слабость, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:43

2023-09-10T13:43

2023-09-10T13:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Успехи российских войск застали США врасплох и выявили их слабость, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works. "Соединенным Штатам приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально, давать им (ВСУ. — Прим. Ред.) танки, а теперь уже F-16 и современные ракеты. Но они все равно не преуспели. Российские войска продвинулись на многие-многие мили вглубь Украины, и никто их не вытеснит", — указал эксперт. По его мнению, провальная политика в отношении России ударила по самим американцам."США, как и другие члены "Большой семерки", переживают упадок и с тревогой наблюдают за усилением БРИКС. В тщетной попытке навредить расширяющейся организации Вашингтон решил подорвать возможности Москвы, развязав украинский конфликт, но его надежды не оправдались", — подчеркнул экономист.Таким образом, можно сделать вывод, что план Соединенных Штатов не сработал, отметил он."Когда государства совершают подобные просчеты, это обычно признак того, что с ними что-то не так. Это не просто ошибка", — резюмировал Вольф.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. При этом ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.

https://ria.ru/20230910/ukraina-1895306121.html

https://ria.ru/20230910/ukraina-1895299569.html

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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, брикс, нато, россия, f-16