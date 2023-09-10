https://ria.ru/20230910/ukraina-1895323651.html
Азаров не исключил облав в селах на юге Одессы из-за потерь ВСУ на фронте
Азаров не исключил облав в селах на юге Одессы из-за потерь ВСУ на фронте - РИА Новости, 10.09.2023
Азаров не исключил облав в селах на юге Одессы из-за потерь ВСУ на фронте
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что из-за потерь на фронте в рядах ВСУ и провальной программы мобилизации на юге Одессы ожидаются облавы... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:30
2023-09-10T13:30
2023-09-10T13:30
специальная военная операция на украине
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украина
одесса
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что из-за потерь на фронте в рядах ВСУ и провальной программы мобилизации на юге Одессы ожидаются облавы на призывников. "Силовики выявили, что самая огромная проблема по мобилизации была на юге Одессы, где в болгарских, молдавских и гагаузских селах почти никого не призывали и не отправляли на передовую. Из них почти никто не хочет воевать. Офис президента и Зеленский дали указания решить данную проблему. Теперь ожидаются облавы в тех краях, так как потери на фронте огромные, а мобилизация провалилась", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. По словам Азарова, главный риск такой "мобилизации" в указанном регионе - бунт на национальной почве в этих селах с привлечением посольств. "Если это произойдет, будет огромный международный скандал", - подчеркнул Азаров. Экс-премьер отметил, что подобная проблема уже была на западе Украины, где польские, венгерские, румынские села были негласно против мобилизации мужчин. Даже были попытки киевских военкомов заехать в такие села, но ничего хорошего из этого не вышло. "Люди всем селом вышли и прогнали незваных гостей", - подытожил Азаров, не исключив, что по всей территории страны этой осенью работа военкоматов будет ужесточена, а призывной возраст снижен. Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230909/sluzhba-1895250042.html
https://ria.ru/20230903/voenkom-1893944332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины
Азаров не исключил облав в селах на юге Одессы из-за потерь ВСУ на фронте
Экс-премьер Азаров: в Одессе ожидаются облавы на призывников из-за потерь ВСУ
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что из-за потерь на фронте в рядах ВСУ и провальной программы мобилизации на юге Одессы ожидаются облавы на призывников.
"Силовики выявили, что самая огромная проблема по мобилизации была на юге Одессы, где в болгарских, молдавских и гагаузских селах почти никого не призывали и не отправляли на передовую. Из них почти никто не хочет воевать. Офис президента и Зеленский
дали указания решить данную проблему. Теперь ожидаются облавы в тех краях, так как потери на фронте огромные, а мобилизация провалилась", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.
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По словам Азарова, главный риск такой "мобилизации" в указанном регионе - бунт на национальной почве в этих селах с привлечением посольств.
"Если это произойдет, будет огромный международный скандал", - подчеркнул Азаров.
Экс-премьер отметил, что подобная проблема уже была на западе Украины, где польские, венгерские, румынские села были негласно против мобилизации мужчин. Даже были попытки киевских военкомов заехать в такие села, но ничего хорошего из этого не вышло.
«
"Люди всем селом вышли и прогнали незваных гостей", - подытожил Азаров, не исключив, что по всей территории страны этой осенью работа военкоматов будет ужесточена, а призывной возраст снижен.
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Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство.
Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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