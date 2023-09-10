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Москвичей предупредили о тумане и ухудшении видимости - РИА Новости, 10.09.2023
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08:49 10.09.2023 (обновлено: 08:50 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/tuman-1895279579.html
Москвичей предупредили о тумане и ухудшении видимости
Москвичей предупредили о тумане и ухудшении видимости - РИА Новости, 10.09.2023
Москвичей предупредили о тумане и ухудшении видимости
Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:49
2023-09-10T08:50
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров из-за тумана утром в столице. "По данным МЧС, сегодня с 08.00 до 10.00 в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
Москвичей предупредили о тумане и ухудшении видимости

Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательнее из-за тумана

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Туман в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров из-за тумана утром в столице.
«
"По данным МЧС, сегодня с 08.00 до 10.00 в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.
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МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
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