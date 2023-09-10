https://ria.ru/20230910/tuman-1895279579.html

Москвичей предупредили о тумане и ухудшении видимости

Москвичей предупредили о тумане и ухудшении видимости - РИА Новости, 10.09.2023

Москвичей предупредили о тумане и ухудшении видимости

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:49

2023-09-10T08:49

2023-09-10T08:50

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров из-за тумана утром в столице. "По данным МЧС, сегодня с 08.00 до 10.00 в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230909/leto-1895127534.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода