https://ria.ru/20230910/tuman-1895279579.html
Москвичей предупредили о тумане и ухудшении видимости
Москвичей предупредили о тумане и ухудшении видимости - РИА Новости, 10.09.2023
Москвичей предупредили о тумане и ухудшении видимости
Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:49
2023-09-10T08:49
2023-09-10T08:50
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров из-за тумана утром в столице. "По данным МЧС, сегодня с 08.00 до 10.00 в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230909/leto-1895127534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
Москвичей предупредили о тумане и ухудшении видимости
Дептранс Москвы попросил водителей быть внимательнее из-за тумана