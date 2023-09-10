Швыдкой рассказал, кто должен заботиться о "Троице"
Швыдкой: о "Троице" должен заботиться тот, кому она принадлежит
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Заботу об иконе "Святая Троица " Андрея Рублева должен взять на себя тот, кому принадлежит объект культурного наследия, заявил в разговоре с РИА Новости советник президента РФ по культуре Михаил Швыдкой.
«
"Дело не в том, чья собственность, а дело в том, что собственник должен заботиться о сохранении шедевра для потомков..., собственник обязан нести серьезные обременения, которые связаны с сохранностью вещи", - ответил Швыдкой на вопрос о передаче иконы в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
Он отметил, что никто не заинтересован в том, чтобы "Троица" как уникальный шедевр была утеряна.
«
"Весь вопрос в том, что для передачи такого рода шедевров, которые представляют собой общенациональное, может даже общемировое, культурное наследие необходимо создать условия. Насколько я знаю, в договоре между государством, министерством культуры и Русской Православной церковью эти условия оговорены: должен быть создан специальный такой саркофаг..., специальная капсула для того, чтобы в ней сохранялся температуровлажностный режим, чтобы она не подвержена была внешним воздействиям, которые могут повлиять на саму икону", - добавил советник президента РФ.
Он отметил, что между РПЦ, правительством и министерством культуры должен быть диалог, в котором главную роль должны играть эксперты.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году " Троицу " передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - В Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.