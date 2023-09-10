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Швыдкой рассказал, кто должен заботиться о "Троице" - РИА Новости, 10.09.2023
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Религия
 
10:34 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/troitsa-1895297283.html
Швыдкой рассказал, кто должен заботиться о "Троице"
Швыдкой рассказал, кто должен заботиться о "Троице" - РИА Новости, 10.09.2023
Швыдкой рассказал, кто должен заботиться о "Троице"
Заботу об иконе "Святая Троица " Андрея Рублева должен взять на себя тот, кому принадлежит объект культурного наследия, заявил в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:34
2023-09-10T10:34
религия
россия
михаил швыдкой
русская православная церковь
третьяковская галерея
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Заботу об иконе "Святая Троица " Андрея Рублева должен взять на себя тот, кому принадлежит объект культурного наследия, заявил в разговоре с РИА Новости советник президента РФ по культуре Михаил Швыдкой. "Дело не в том, чья собственность, а дело в том, что собственник должен заботиться о сохранении шедевра для потомков..., собственник обязан нести серьезные обременения, которые связаны с сохранностью вещи", - ответил Швыдкой на вопрос о передаче иконы в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. Он отметил, что никто не заинтересован в том, чтобы "Троица" как уникальный шедевр была утеряна. "Весь вопрос в том, что для передачи такого рода шедевров, которые представляют собой общенациональное, может даже общемировое, культурное наследие необходимо создать условия. Насколько я знаю, в договоре между государством, министерством культуры и Русской Православной церковью эти условия оговорены: должен быть создан специальный такой саркофаг..., специальная капсула для того, чтобы в ней сохранялся температуровлажностный режим, чтобы она не подвержена была внешним воздействиям, которые могут повлиять на саму икону", - добавил советник президента РФ. Он отметил, что между РПЦ, правительством и министерством культуры должен быть диалог, в котором главную роль должны играть эксперты. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году " Троицу " передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - В Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
https://ria.ru/20230810/ikona-1889339832.html
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россия, михаил швыдкой, русская православная церковь, третьяковская галерея
Религия, Россия, Михаил Швыдкой, Русская православная церковь, Третьяковская галерея
Швыдкой рассказал, кто должен заботиться о "Троице"

Швыдкой: о "Троице" должен заботиться тот, кому она принадлежит

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону Святая Троица Андрея Рублева в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону "Святая Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Заботу об иконе "Святая Троица " Андрея Рублева должен взять на себя тот, кому принадлежит объект культурного наследия, заявил в разговоре с РИА Новости советник президента РФ по культуре Михаил Швыдкой.
«
"Дело не в том, чья собственность, а дело в том, что собственник должен заботиться о сохранении шедевра для потомков..., собственник обязан нести серьезные обременения, которые связаны с сохранностью вещи", - ответил Швыдкой на вопрос о передаче иконы в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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Он отметил, что никто не заинтересован в том, чтобы "Троица" как уникальный шедевр была утеряна.
«
"Весь вопрос в том, что для передачи такого рода шедевров, которые представляют собой общенациональное, может даже общемировое, культурное наследие необходимо создать условия. Насколько я знаю, в договоре между государством, министерством культуры и Русской Православной церковью эти условия оговорены: должен быть создан специальный такой саркофаг..., специальная капсула для того, чтобы в ней сохранялся температуровлажностный режим, чтобы она не подвержена была внешним воздействиям, которые могут повлиять на саму икону", - добавил советник президента РФ.
Он отметил, что между РПЦ, правительством и министерством культуры должен быть диалог, в котором главную роль должны играть эксперты.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году " Троицу " передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - В Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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20 июля, 04:15
 
РелигияРоссияМихаил ШвыдкойРусская православная церковьТретьяковская галерея
 
 
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