https://ria.ru/20230910/trevoga-1895316398.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.09.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:03
2023-09-10T13:03
2023-09-10T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
николаевская область
одесская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым – в 12.41 (совпадает с мск) – сигнал тревоги прозвучал в Сумской области, затем – в 12.48 (совпадает с мск) – в остальных регионах. Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. Официально информацию не подтверждали, о последствиях также пока ничего неизвестно. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230910/vzryvy-1895260904.html
украина
сумская область
николаевская область
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область, николаевская область, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Николаевская область, Одесская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу