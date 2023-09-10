https://ria.ru/20230910/toplivo-1895274760.html

Минэнерго оценило маржинальность опта и розницы топливного рынка в России

Минэнерго оценило маржинальность опта и розницы топливного рынка в России - РИА Новости, 10.09.2023

Минэнерго оценило маржинальность опта и розницы топливного рынка в России

Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в положительной зоне, но она минимальна, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T07:55

2023-09-10T07:55

2023-09-10T07:55

экономика

россия

русский (остров)

владивосток

николай шульгинов

алексей сазанов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в положительной зоне, но она минимальна, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. Закон о корректировке механизма топливного демпфера вступил в силу с 1 сентября и будет действовать до конца 2026 года. Согласно документу, механизм корректируется таким образом, что на 50% сокращает выплаты компаниям из бюджета по демпферу как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС. "Мы считаем, что в рознице сегодня минимальная маржа. Есть она и в опте. Да, она снизилась, но всё же в плюсе. Конечно, мы понимаем трудности компаний, знаем, сколько они после корректировки демпфера потеряют средств в месяц (сентябрь – ред.) и до конца 2026 года, пока будут действовать новые параметры демпфера", - сказал Шульгинов. ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230906/benzin-1894531312.html

россия

русский (остров)

владивосток

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экономика, россия, русский (остров), владивосток, николай шульгинов, алексей сазанов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, цены на нефть, вэф-2023