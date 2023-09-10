https://ria.ru/20230910/svo-1895310382.html
ВС России уничтожили под Херсоном два миномета и более 20 боевиков ВСУ
ВС России уничтожили под Херсоном два миномета и более 20 боевиков ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
ВС России уничтожили под Херсоном два миномета и более 20 боевиков ВСУ
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном два 120-миллиметровых расчета и более 20 украинских военных, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:16
2023-09-10T12:16
2023-09-10T12:16
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 сен – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном два 120-миллиметровых расчета и более 20 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: 5 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 получили ранения, позиция одного из подразделений ВСУ, потери: 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 5 ранены", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные уничтожили еще один 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, ликвидированы 3 боевика. На каховском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск, 9 боевиков ликвидированы, 6 получили ранения, 2 автомобиля противника выведены из строя, сказал собеседник. Как сообщило накануне МО РФ, потери украинских войск на херсонском направлении за неделю составили до 355 солдат, 32 автомобиля и 12 орудий. В Минобороны РФ отметили, что основные усилия на этом участке фронта в эту неделю были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы. В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника в районе острова Тендровская коса. Кроме того, за неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895306121.html
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили под Херсоном два миномета и более 20 боевиков ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили под Херсоном 2 миномета и 21 боевика ВСУ
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 сен – РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном два 120-миллиметровых расчета и более 20 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: 5 военнослужащих ВСУ
уничтожены, 2 получили ранения, позиция одного из подразделений ВСУ, потери: 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 5 ранены", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра
, российские военные уничтожили еще один 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, ликвидированы 3 боевика.
На каховском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск, 9 боевиков ликвидированы, 6 получили ранения, 2 автомобиля противника выведены из строя, сказал собеседник.
Как сообщило накануне МО РФ, потери украинских войск на херсонском направлении за неделю составили до 355 солдат, 32 автомобиля и 12 орудий. В Минобороны РФ отметили, что основные усилия на этом участке фронта в эту неделю были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы. В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника в районе острова Тендровская коса. Кроме того, за неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в российском военном ведомстве.