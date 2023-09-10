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Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Запорожской области
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Запорожской области
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе Лукашево в Запорожской РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:56
2023-09-10T13:56
2023-09-10T13:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе Лукашево в Запорожской области и поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ, бригады теробороны и полка нацгвардии Украины в ДНР, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России. По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117-ти районах. "Кроме того, в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районах населенных пунктов Спорное и Серебрянка Донецкой народной республики нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины", - сообщили в Минобороны.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Запорожской области
МО РФ: в Запорожской области уничтожена украинская РЛС П-18