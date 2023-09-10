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Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Запорожской области

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Запорожской области

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе Лукашево в Запорожской РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:56

2023-09-10T13:56

2023-09-10T13:56

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе Лукашево в Запорожской области и поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ, бригады теробороны и полка нацгвардии Украины в ДНР, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России. По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117-ти районах. "Кроме того, в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районах населенных пунктов Спорное и Серебрянка Донецкой народной республики нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины", - сообщили в Минобороны.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)