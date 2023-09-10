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Российские войска уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ
Российские войска уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
Российские войска уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ
Российская морская авиация обнаружила в Чёрном море три быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, катера уничтожены, потери ВСУ... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:40
2023-09-10T13:40
2023-09-10T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская морская авиация обнаружила в Чёрном море три быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, катера уничтожены, потери ВСУ составили до 36 человек, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."В акватории Черного моря в темное время суток Морской авиацией обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черное море, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ
МО РФ: в акватории Черного моря уничтожены три десантных катера ВСУ Willard