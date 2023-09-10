https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895325739.html

Российские войска уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ

Российские войска уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023

Российские войска уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ

Российская морская авиация обнаружила в Чёрном море три быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, катера уничтожены, потери ВСУ... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:40

2023-09-10T13:40

2023-09-10T13:46

специальная военная операция на украине

безопасность

черное море

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780904861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84f4f054a7bcb2253fd05dae35644d0d.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская морская авиация обнаружила в Чёрном море три быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, катера уничтожены, потери ВСУ составили до 36 человек, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."В акватории Черного моря в темное время суток Морской авиацией обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, черное море, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф