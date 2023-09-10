Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 10.09.2023 (обновлено: 13:46 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895325739.html
Российские войска уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ
Российские войска уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
Российские войска уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ
Российская морская авиация обнаружила в Чёрном море три быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, катера уничтожены, потери ВСУ... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:40
2023-09-10T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780904861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84f4f054a7bcb2253fd05dae35644d0d.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская морская авиация обнаружила в Чёрном море три быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, катера уничтожены, потери ВСУ составили до 36 человек, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."В акватории Черного моря в темное время суток Морской авиацией обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780904861_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcfc07452057e4966eec2e8910178a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, черное море, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ

МО РФ: в акватории Черного моря уничтожены три десантных катера ВСУ Willard

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар по объектам ВСУ. Стоп-кадр видео
Удар по объектам ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар по объектам ВСУ. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская морская авиация обнаружила в Чёрном море три быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, катера уничтожены, потери ВСУ составили до 36 человек, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
"В акватории Черного моря в темное время суток Морской авиацией обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 20:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала