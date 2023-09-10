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Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 10.09.2023
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14:06 10.09.2023 (обновлено: 14:32 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/sdelka-1895331112.html
Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки
Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 10.09.2023
Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что не теряет надежды на возобновление зерновой сделки и рассчитывает на новые предложения генсека... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:06
2023-09-10T14:32
оон
зерновая сделка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что не теряет надежды на возобновление зерновой сделки и рассчитывает на новые предложения генсека ООН."Мы попросим генсека ООН направить новое письмо с предложениями России относительно зерновой сделки, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования. С учетом обновленного письма могут быть новые развития ситуации, будем ее отслеживать", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".Лидеры G20 в декларации ранее призвали к полному, своевременному и эффективному выполнению черноморской инициативы, в том числе обеспечению поставок российских удобрений.Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230910/sammit-1895333042.html
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оон, зерновая сделка
ООН, Зерновая сделка
Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки

Эрдоган заявил, что надеется на возобновление зерновой сделки

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что не теряет надежды на возобновление зерновой сделки и рассчитывает на новые предложения генсека ООН.
"Мы попросим генсека ООН направить новое письмо с предложениями России относительно зерновой сделки, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования. С учетом обновленного письма могут быть новые развития ситуации, будем ее отслеживать", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
Международный медиацентр G20 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20
14:11
Лидеры G20 в декларации ранее призвали к полному, своевременному и эффективному выполнению черноморской инициативы, в том числе обеспечению поставок российских удобрений.
Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил Лавров
11:33
 
ООНЗерновая сделка
 
 
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