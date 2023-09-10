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В Запорожской области пресекли провокации со стороны Киева - РИА Новости, 10.09.2023
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12:09 10.09.2023 (обновлено: 12:11 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/provokatsii-1895309650.html
В Запорожской области пресекли провокации со стороны Киева
В Запорожской области пресекли провокации со стороны Киева - РИА Новости, 10.09.2023
В Запорожской области пресекли провокации со стороны Киева
В Запорожской области сотрудники МВД предприняли своевременные меры по пресечению противоправных действий со стороны киевского режима, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:09
2023-09-10T12:11
запорожская область
единый день голосования в россии — 2023
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. В Запорожской области сотрудники МВД предприняли своевременные меры по пресечению противоправных действий со стороны киевского режима, сообщил журналистам начальник ГУМВД по Запорожской области Олег Колтунов. "Отдельно хочу поблагодарить жителей области за бдительность, за информирование органов внутренних дел о всех фактах противоправных действий со стороны нацистского киевского режима. Нами своевременно были предприняты меры по пресечению данных действий. Все это свидетельствует о доверии населения нашей области к органам власти", - сообщил Колтунов. Нарушений общественного порядка или порядка голосования за все дни голосования выявлено не было, отметил он. "Сотрудники полиции Запорожской области при самом тесном взаимодействии со всеми силовыми структурами, дислоцированными в нашем регионе, круглосуточно несут службу по охране общественного порядка и безопасности при проведении единого дня голосования. При проведении данных мероприятий нарушений общественного порядка, преступлений, связанных с процессом голосования, допущено не было", - заявил Колтунов.
https://ria.ru/20230910/ataka-1895297706.html
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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запорожская область, единый день голосования в россии — 2023, безопасность
Запорожская область, Единый день голосования в России — 2023, Безопасность
В Запорожской области пресекли провокации со стороны Киева

В Запорожской области сотрудники МВД пресекли провокации со стороны Киева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. В Запорожской области сотрудники МВД предприняли своевременные меры по пресечению противоправных действий со стороны киевского режима, сообщил журналистам начальник ГУМВД по Запорожской области Олег Колтунов.
«
"Отдельно хочу поблагодарить жителей области за бдительность, за информирование органов внутренних дел о всех фактах противоправных действий со стороны нацистского киевского режима. Нами своевременно были предприняты меры по пресечению данных действий. Все это свидетельствует о доверии населения нашей области к органам власти", - сообщил Колтунов.
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10:41
Нарушений общественного порядка или порядка голосования за все дни голосования выявлено не было, отметил он.
«
"Сотрудники полиции Запорожской области при самом тесном взаимодействии со всеми силовыми структурами, дислоцированными в нашем регионе, круглосуточно несут службу по охране общественного порядка и безопасности при проведении единого дня голосования. При проведении данных мероприятий нарушений общественного порядка, преступлений, связанных с процессом голосования, допущено не было", - заявил Колтунов.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
Запорожская областьЕдиный день голосования в России — 2023Безопасность
 
 
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