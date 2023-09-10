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Глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях - РИА Новости, 10.09.2023
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11:38 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/provokatsii-1895305491.html
Глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях
Глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях - РИА Новости, 10.09.2023
Глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях
Украинская сторона проводит провокации против членов участковых избирательных комиссий, заявила журналистам глава избиркома Запорожской области Галина... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:38
2023-09-10T11:38
запорожская область
единый день голосования в россии — 2023
украина
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Украинская сторона проводит провокации против членов участковых избирательных комиссий, заявила журналистам глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко. "Сегодня я "экстренно объявила эвакуацию", хотя никакую эвакуацию я не объявляла, все идет своим чередом. Членам участковых избирательных комиссий поступают звонки с моим голосом, что якобы украинские войска прорвали оборону и так далее… Скорее всего, их просто злит, что у нас все тихо, спокойно, согласно плану. Выборы проходят, выборы состоятся, и сегодня вечером мы подведем предварительные итоги", - заявила она. Также она озвучила явку на выборах в заксобрание области и мелитопольский горсовет. "Явка на выборы депутатов заксобрания области 55,81%, на выборах в Мелитопольский горсовет составляет 43,93%. Избирательный процесс идет своим чередом", - сказала Катющенко.
https://ria.ru/20230910/ataka-1895297706.html
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запорожская область, единый день голосования в россии — 2023, украина, происшествия
Запорожская область, Единый день голосования в России — 2023, Украина, Происшествия
Глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях

Катющенко: Украина устраивает провокации против членов избирательных комиссий

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАгитационный баннер к Единому дню голосования
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Украинская сторона проводит провокации против членов участковых избирательных комиссий, заявила журналистам глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко.
«
"Сегодня я "экстренно объявила эвакуацию", хотя никакую эвакуацию я не объявляла, все идет своим чередом. Членам участковых избирательных комиссий поступают звонки с моим голосом, что якобы украинские войска прорвали оборону и так далее… Скорее всего, их просто злит, что у нас все тихо, спокойно, согласно плану. Выборы проходят, выборы состоятся, и сегодня вечером мы подведем предварительные итоги", - заявила она.
Также она озвучила явку на выборах в заксобрание области и мелитопольский горсовет. "Явка на выборы депутатов заксобрания области 55,81%, на выборах в Мелитопольский горсовет составляет 43,93%. Избирательный процесс идет своим чередом", - сказала Катющенко.
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Запорожская областьЕдиный день голосования в России — 2023УкраинаПроисшествия
 
 
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