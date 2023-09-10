https://ria.ru/20230910/provokatsii-1895305491.html

Глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях

Глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях - РИА Новости, 10.09.2023

Глава избиркома Запорожской области рассказала об украинских провокациях

Украинская сторона проводит провокации против членов участковых избирательных комиссий, заявила журналистам глава избиркома Запорожской области Галина... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:38

2023-09-10T11:38

2023-09-10T11:38

запорожская область

единый день голосования в россии — 2023

украина

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Украинская сторона проводит провокации против членов участковых избирательных комиссий, заявила журналистам глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко. "Сегодня я "экстренно объявила эвакуацию", хотя никакую эвакуацию я не объявляла, все идет своим чередом. Членам участковых избирательных комиссий поступают звонки с моим голосом, что якобы украинские войска прорвали оборону и так далее… Скорее всего, их просто злит, что у нас все тихо, спокойно, согласно плану. Выборы проходят, выборы состоятся, и сегодня вечером мы подведем предварительные итоги", - заявила она. Также она озвучила явку на выборах в заксобрание области и мелитопольский горсовет. "Явка на выборы депутатов заксобрания области 55,81%, на выборах в Мелитопольский горсовет составляет 43,93%. Избирательный процесс идет своим чередом", - сказала Катющенко.

https://ria.ru/20230910/ataka-1895297706.html

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запорожская область, единый день голосования в россии — 2023, украина, происшествия