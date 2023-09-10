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СК расследует атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023
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20:23 10.09.2023
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СК расследует атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области
СК расследует атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023
СК расследует атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области
Следственный комитет России будет расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:23
2023-09-10T20:23
происшествия
запорожская область
россия
николай булаев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщал о разрушении избирательного участка в Запорожской области после атаки дронов. "Следователи СК России будут расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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происшествия, запорожская область, россия, николай булаев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Россия, Николай Булаев, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области

СК проведет проверку после атаки на избирательный участок в Запорожской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщал о разрушении избирательного участка в Запорожской области после атаки дронов.
"Следователи СК России будут расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЗапорожская областьРоссияНиколай БулаевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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