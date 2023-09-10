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СК расследует атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области

СК расследует атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023

СК расследует атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области

Следственный комитет России будет расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:23

2023-09-10T20:23

2023-09-10T20:23

происшествия

запорожская область

россия

николай булаев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщал о разрушении избирательного участка в Запорожской области после атаки дронов. "Следователи СК России будут расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895385962.html

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происшествия, запорожская область, россия, николай булаев, следственный комитет россии (ск рф)