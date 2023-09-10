https://ria.ru/20230910/proezd-1895389860.html

В Югре водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда

В Югре водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда - РИА Новости, 10.09.2023

В Югре водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда

Югорские следователи начали проверку информации, что водитель маршрутки в Сургуте избил подростка из-за неоплаченного проезда, сообщает региональное управление... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:28

2023-09-10T19:28

2023-09-10T19:28

происшествия

сургут

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Югорские следователи начали проверку информации, что водитель маршрутки в Сургуте избил подростка из-за неоплаченного проезда, сообщает региональное управление СК РФ. "По предварительным данным, 9 сентября 2023 года между водителем маршрутного такси и 16-летним пассажиром по причине неоплаченного юношей проезда произошел словесный конфликт, в ходе которого подростку были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221222/delo-1840420394.html

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сургут, россия, следственный комитет россии (ск рф)