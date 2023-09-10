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В Югре водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда
В Югре водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда - РИА Новости, 10.09.2023
В Югре водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда
Югорские следователи начали проверку информации, что водитель маршрутки в Сургуте избил подростка из-за неоплаченного проезда, сообщает региональное управление... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:28
2023-09-10T19:28
2023-09-10T19:28
происшествия
сургут
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Югорские следователи начали проверку информации, что водитель маршрутки в Сургуте избил подростка из-за неоплаченного проезда, сообщает региональное управление СК РФ. "По предварительным данным, 9 сентября 2023 года между водителем маршрутного такси и 16-летним пассажиром по причине неоплаченного юношей проезда произошел словесный конфликт, в ходе которого подростку были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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происшествия, сургут, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Югре водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда
В Югре водитель маршрутки избил 16-летнего подростка из-за неоплаченного проезда