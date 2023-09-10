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В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 10.09.2023 (обновлено: 10:57 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/povrezhdenie-1895299435.html
В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов
В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов - РИА Новости, 10.09.2023
В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов
Инфраструктурный объект поврежден в одном из районов Киевской области после ночных взрывов, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:56
2023-09-10T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
руслан кравченко
украина
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в одном из районов Киевской области после ночных взрывов, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. "В одном из районов поврежден инфраструктурный объект", - написал Кравченко в социальной сети Facebook*. Ночью в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали ряде взрывов в регионе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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киевская область
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в мире, киевская область, руслан кравченко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Руслан Кравченко, Украина
В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов

Глава Киевской ОВА Кравченко сообщил о повреждении инфраструктурного объекта

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в одном из районов Киевской области после ночных взрывов, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
"В одном из районов поврежден инфраструктурный объект", - написал Кравченко в социальной сети Facebook*.
Ночью в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали ряде взрывов в регионе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьРуслан КравченкоУкраина
 
 
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