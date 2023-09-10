https://ria.ru/20230910/povrezhdenie-1895299435.html

В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов

В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов - РИА Новости, 10.09.2023

В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов

Инфраструктурный объект поврежден в одном из районов Киевской области после ночных взрывов, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:56

2023-09-10T10:56

2023-09-10T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

руслан кравченко

украина

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в одном из районов Киевской области после ночных взрывов, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. "В одном из районов поврежден инфраструктурный объект", - написал Кравченко в социальной сети Facebook*. Ночью в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали ряде взрывов в регионе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230910/aviatsiya-1895264820.html

киевская область

украина

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в мире, киевская область, руслан кравченко, украина