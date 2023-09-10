https://ria.ru/20230910/povrezhdenie-1895299435.html
В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов
В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов - РИА Новости, 10.09.2023
В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов
Инфраструктурный объект поврежден в одном из районов Киевской области после ночных взрывов, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:56
2023-09-10T10:56
2023-09-10T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
руслан кравченко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в одном из районов Киевской области после ночных взрывов, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. "В одном из районов поврежден инфраструктурный объект", - написал Кравченко в социальной сети Facebook*. Ночью в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали ряде взрывов в регионе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230910/aviatsiya-1895264820.html
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, руслан кравченко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Руслан Кравченко, Украина
В Киевской области пострадал объект инфраструктуры после взрывов
Глава Киевской ОВА Кравченко сообщил о повреждении инфраструктурного объекта