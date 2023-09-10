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Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.09.2023
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении
ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки более 20 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:38
2023-09-10T13:38
2023-09-10T13:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки более 20 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении
Минобороны: Киев за сутки потерял более 20 военных на Херсонском направлении