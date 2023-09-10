https://ria.ru/20230910/poteri-1895325638.html

Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.09.2023

Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении

ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки более 20 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:38

2023-09-10T13:38

2023-09-10T13:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки более 20 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)