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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
НМОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении отразили атаку противника в районе Червоной Дибровы, Киев потерял более 50... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:36
2023-09-10T13:36
2023-09-10T13:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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НМОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении отразили атаку противника в районе Червоной Дибровы, Киев потерял более 50 военнослужащих и бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.Также, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ."Уничтожено свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.* Запрещенная в России террористическая организация.
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 50 военных на Краснолиманском направлении