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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

НМОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении отразили атаку противника в районе Червоной Дибровы, Киев потерял более 50... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:36

2023-09-10T13:36

2023-09-10T13:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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НМОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении отразили атаку противника в районе Червоной Дибровы, Киев потерял более 50 военнослужащих и бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.Также, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ."Уничтожено свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.* Запрещенная в России террористическая организация.

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)