https://ria.ru/20230910/postradavshie-1895408948.html
После ЧП с вертолетом в Вологодской области госпитализировали двух человек
После ЧП с вертолетом в Вологодской области госпитализировали двух человек - РИА Новости, 10.09.2023
После ЧП с вертолетом в Вологодской области госпитализировали двух человек
Двое пострадавших после крушения вертолета в Вологодской области доставлены в районную больницу, один человек не найден, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:39
2023-09-10T21:39
2023-09-10T21:39
происшествия
вологодская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3111b2d67764405bf54520ad6de3d8fa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Двое пострадавших после крушения вертолета в Вологодской области доставлены в районную больницу, один человек не найден, сообщает пресс-служба регионального МЧС. "По предварительной информации, в вертолёте находилось три человека, двое пострадали (с переломом и ушибами госпитализированы в районную больницу), один человек не найден", - говорится в сообщении. Крушение вертолета произошло около острова Спас в восьми километрах от берега озера Воже. Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson потерпел крушение. Как одна из причин рассматривается низкое снижение вертолета над водой в результате чего потерпел крушение. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело, на место выехал Вологодский транспортный прокурор, так же началась проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20230829/vertolet-1892974509.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_69a3c2e7343610998ea08752c86e8d5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологодская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После ЧП с вертолетом в Вологодской области госпитализировали двух человек
После крушения вертолета в Вологодской области госпитализировали двух человек