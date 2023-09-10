https://ria.ru/20230910/postradavshie-1895408948.html

После ЧП с вертолетом в Вологодской области госпитализировали двух человек

После ЧП с вертолетом в Вологодской области госпитализировали двух человек - РИА Новости, 10.09.2023

После ЧП с вертолетом в Вологодской области госпитализировали двух человек

Двое пострадавших после крушения вертолета в Вологодской области доставлены в районную больницу, один человек не найден, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:39

2023-09-10T21:39

2023-09-10T21:39

происшествия

вологодская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Двое пострадавших после крушения вертолета в Вологодской области доставлены в районную больницу, один человек не найден, сообщает пресс-служба регионального МЧС. "По предварительной информации, в вертолёте находилось три человека, двое пострадали (с переломом и ушибами госпитализированы в районную больницу), один человек не найден", - говорится в сообщении. Крушение вертолета произошло около острова Спас в восьми километрах от берега озера Воже. Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson потерпел крушение. Как одна из причин рассматривается низкое снижение вертолета над водой в результате чего потерпел крушение. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело, на место выехал Вологодский транспортный прокурор, так же началась проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20230829/vertolet-1892974509.html

вологодская область

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происшествия, вологодская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)