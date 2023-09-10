https://ria.ru/20230910/pogoda-1895290948.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 10.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачно, с прояснениями, без осадков, до плюс 20 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:41
2023-09-10T09:41
2023-09-10T09:41
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Облачно, с прояснениями, без осадков, до плюс 20 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня ситуация будет определяться восточной периферией гребня антициклона, поэтому из-за туч неуверенно выглянет солнце, потеплеет. Облачно, с прояснениями, без осадков, ветер северный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17 - плюс 20 в городе, плюс 16 - плюс 21 в Подмосковье", - рассказал Тишковец. Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: без осадков и до плюс 20 ожидается в Москве в воскресенье
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Облачно, с прояснениями, без осадков, до плюс 20 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня ситуация будет определяться восточной периферией гребня антициклона, поэтому из-за туч неуверенно выглянет солнце, потеплеет. Облачно, с прояснениями, без осадков, ветер северный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17 - плюс 20 в городе, плюс 16 - плюс 21 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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