https://ria.ru/20230910/pogoda-1895290948.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 10.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачно, с прояснениями, без осадков, до плюс 20 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T09:41

2023-09-10T09:41

2023-09-10T09:41

общество

москва

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818619339_0:203:3237:2024_1920x0_80_0_0_c3f7e34c0f24388214b01cbcddd3731e.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Облачно, с прояснениями, без осадков, до плюс 20 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня ситуация будет определяться восточной периферией гребня антициклона, поэтому из-за туч неуверенно выглянет солнце, потеплеет. Облачно, с прояснениями, без осадков, ветер северный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17 - плюс 20 в городе, плюс 16 - плюс 21 в Подмосковье", - рассказал Тишковец. Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец