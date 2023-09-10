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На Камчатке будут готовить соколов для подарков гостям ВЭФ - РИА Новости, 10.09.2023
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07:35 10.09.2023
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На Камчатке будут готовить соколов для подарков гостям ВЭФ
На Камчатке будут готовить соколов для подарков гостям ВЭФ - РИА Новости, 10.09.2023
На Камчатке будут готовить соколов для подарков гостям ВЭФ
Соколиный центр Камчатки будет готовить птиц для подарков высокопоставленным зарубежным гостям Восточного экономического форума, если решение будет принято на... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T07:35
2023-09-10T07:35
владимир солодов
камчатка
камчатский край
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Соколиный центр Камчатки будет готовить птиц для подарков высокопоставленным зарубежным гостям Восточного экономического форума, если решение будет принято на уровне руководства страны, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Мы к этому готовы, а принятие решения о подарке принимают сами руководители. Соколиный центр готов птенцов предоставлять, но решение вне нашей компетенции, решение самих руководителей", - сказал Солодов.
https://ria.ru/20230910/vef-2023-1895269321.html
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владимир солодов, камчатка, камчатский край, вэф-2023
Владимир Солодов, Камчатка, Камчатский край, ВЭФ-2023
На Камчатке будут готовить соколов для подарков гостям ВЭФ

Солодов: для подарков гостям ВЭФ будут готовить птиц в соколином центре Камчатки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Участник у павильона "Дом сокола" на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
 Участник у павильона Дом сокола на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Участник у павильона "Дом сокола" на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Соколиный центр Камчатки будет готовить птиц для подарков высокопоставленным зарубежным гостям Восточного экономического форума, если решение будет принято на уровне руководства страны, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Мы к этому готовы, а принятие решения о подарке принимают сами руководители. Соколиный центр готов птенцов предоставлять, но решение вне нашей компетенции, решение самих руководителей", - сказал Солодов.
Участники у павильона Дом сокола на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
"Дом сокола" стал одним из самых посещаемых на "Улице Дальнего Востока"
06:47
 
Владимир СолодовКамчаткаКамчатский крайВЭФ-2023
 
 
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