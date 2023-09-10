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На Камчатке будут готовить соколов для подарков гостям ВЭФ

На Камчатке будут готовить соколов для подарков гостям ВЭФ - РИА Новости, 10.09.2023

На Камчатке будут готовить соколов для подарков гостям ВЭФ

Соколиный центр Камчатки будет готовить птиц для подарков высокопоставленным зарубежным гостям Восточного экономического форума, если решение будет принято на... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T07:35

2023-09-10T07:35

2023-09-10T07:35

владимир солодов

камчатка

камчатский край

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Соколиный центр Камчатки будет готовить птиц для подарков высокопоставленным зарубежным гостям Восточного экономического форума, если решение будет принято на уровне руководства страны, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Мы к этому готовы, а принятие решения о подарке принимают сами руководители. Соколиный центр готов птенцов предоставлять, но решение вне нашей компетенции, решение самих руководителей", - сказал Солодов.

https://ria.ru/20230910/vef-2023-1895269321.html

камчатка

камчатский край

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владимир солодов, камчатка, камчатский край, вэф-2023