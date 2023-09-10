Рейтинг@Mail.ru
Секретарь комиссии в Донецке получил контузию во время голосования - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 10.09.2023 (обновлено: 23:07 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/obstrel-1895414431.html
Секретарь комиссии в Донецке получил контузию во время голосования
Секретарь комиссии в Донецке получил контузию во время голосования - РИА Новости, 10.09.2023
Секретарь комиссии в Донецке получил контузию во время голосования
Голосование в новых российских регионах проходило во многих местах под звуки обстрелов и разрыва снарядов, секретарь избирательной комиссии в Донецке получил... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:30
2023-09-10T23:07
политика
донецк
россия
донецкая народная республика
александр сидякин
единая россия
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Голосование в новых российских регионах проходило во многих местах под звуки обстрелов и разрыва снарядов, секретарь избирательной комиссии в Донецке получил контузию, рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, который координировал выборы во всех четырех новых субъектах РФ. "Выборы в непростой обстановке проходили. У нас те исполнительные комитеты, которые находятся рядом с линией фронта, обстреливались… Сам процесс голосования проходил под тревожные звуки снарядов. В Донецке... секретарь комиссии контужен", - сказал Сидякин в ходе ВКС с региональными отделениями "Единой России" о предварительных итогах единого дня голосования в 2023 году. Также зафиксированы прилеты дронов, однако все живы, но в непростых условиях идет и подсчет голосов, добавил Сидякин. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходят три дня. Организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы проходят и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
донецк
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецк, россия, донецкая народная республика, александр сидякин, единая россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Сидякин, Единая Россия, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Секретарь комиссии в Донецке получил контузию во время голосования

Секретарь комиссии в Донецке получил контузию при обстреле во время голосования

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Голосование в новых российских регионах проходило во многих местах под звуки обстрелов и разрыва снарядов, секретарь избирательной комиссии в Донецке получил контузию, рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, который координировал выборы во всех четырех новых субъектах РФ.
"Выборы в непростой обстановке проходили. У нас те исполнительные комитеты, которые находятся рядом с линией фронта, обстреливались… Сам процесс голосования проходил под тревожные звуки снарядов. В Донецке... секретарь комиссии контужен", - сказал Сидякин в ходе ВКС с региональными отделениями "Единой России" о предварительных итогах единого дня голосования в 2023 году.
Также зафиксированы прилеты дронов, однако все живы, но в непростых условиях идет и подсчет голосов, добавил Сидякин.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходят три дня. Организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы проходят и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр СидякинЕдиная РоссияГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала