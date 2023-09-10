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Секретарь комиссии в Донецке получил контузию во время голосования
Секретарь комиссии в Донецке получил контузию во время голосования - РИА Новости, 10.09.2023
Секретарь комиссии в Донецке получил контузию во время голосования
Голосование в новых российских регионах проходило во многих местах под звуки обстрелов и разрыва снарядов, секретарь избирательной комиссии в Донецке получил... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:30
2023-09-10T22:30
2023-09-10T23:07
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госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Голосование в новых российских регионах проходило во многих местах под звуки обстрелов и разрыва снарядов, секретарь избирательной комиссии в Донецке получил контузию, рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, который координировал выборы во всех четырех новых субъектах РФ. "Выборы в непростой обстановке проходили. У нас те исполнительные комитеты, которые находятся рядом с линией фронта, обстреливались… Сам процесс голосования проходил под тревожные звуки снарядов. В Донецке... секретарь комиссии контужен", - сказал Сидякин в ходе ВКС с региональными отделениями "Единой России" о предварительных итогах единого дня голосования в 2023 году. Также зафиксированы прилеты дронов, однако все живы, но в непростых условиях идет и подсчет голосов, добавил Сидякин. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходят три дня. Организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы проходят и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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Политика, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Сидякин, Единая Россия, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Секретарь комиссии в Донецке получил контузию во время голосования
Секретарь комиссии в Донецке получил контузию при обстреле во время голосования