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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 10.09.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска за час выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и четыре кассетных снаряда того же калибра по Горловке, сообщает... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:16
2023-09-10T22:16
2023-09-10T22:16
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и четыре кассетных снаряда того же калибра по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20:30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 21:15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21:30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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горловка, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Горловке и Донецку