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Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 10.09.2023
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:31
2023-09-10T20:31
2023-09-10T20:31
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.17 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку