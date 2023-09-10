https://ria.ru/20230910/obstrel-1895399318.html

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 10.09.2023

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:31

2023-09-10T20:31

2023-09-10T20:31

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.17 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия