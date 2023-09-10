https://ria.ru/20230910/obstrel-1895333244.html

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 10.09.2023

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:11

2023-09-10T14:11

2023-09-10T14:11

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.56 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 12.05 и в 12.32 ВСУ снова обстреляли Донецк, выпустив по нему суммарно шесть снарядов такого же калибра. В 12.25 под обстрел попала Горловка, по ней было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Куйбышевский - в западной. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230909/detsad-1895218091.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика