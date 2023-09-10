https://ria.ru/20230910/obstrel-1895314839.html

При обстреле Макеевки получил повреждения газопровод

При обстреле Макеевки получил повреждения газопровод - РИА Новости, 10.09.2023

При обстреле Макеевки получил повреждения газопровод

Газопровод в пригороде Макеевки в ДНР поврежден в результате обстрела со стороны Украины, сообщил мэр Владислав Ключаров в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:53

2023-09-10T12:53

2023-09-10T12:53

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Газопровод в пригороде Макеевки в ДНР поврежден в результате обстрела со стороны Украины, сообщил мэр Владислав Ключаров в Telegram-канале. "Посёлок Лесной Червоногвардейского района подвергся обстрелу со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.). В результате обстрела поврежден газопровод низкого давления", - сообщил Ключаров. В результате несколько частных домов находятся без газоснабжения, сообщил Ключаров. По его словам, сотрудниками газовой службы ведутся ремонтные работы.

https://ria.ru/20230904/postradavshiy-1894180433.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, происшествия