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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 10.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:21
2023-09-10T12:21
2023-09-10T12:38
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.10 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 11.25 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.33 по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и в 11.35 по Донецку (Кировский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку