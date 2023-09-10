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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/obstrel-1895308524.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Макеевку, за три часа было выпущено 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:58
2023-09-10T11:58
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
кировский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Макеевку, за три часа было выпущено 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.40 - н.п. Желанное Второе - г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 7.55 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 8.10 - н.п. Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 8.35 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм… 9.20 - н.п. Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 9.25 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 10.55 было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894388948.html
донецк
макеевка
кировский район
донецкая народная республика
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донецк, макеевка, кировский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Кировский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Макеевку, за три часа было выпущено 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.40 - н.п. Желанное Второе - г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 7.55 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 8.10 - н.п. Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 8.35 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм… 9.20 - н.п. Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 9.25 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, в 10.55 было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаКировский районСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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