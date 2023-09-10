https://ria.ru/20230910/obstrel-1895302837.html

ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 10.09.2023

ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области

Украинские военные второй день подряд из артиллерии обстреливают многосторонний автомобильный пункт пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области, следует из... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:20

2023-09-10T11:20

2023-09-10T11:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

муром

вячеслав гладков

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Украинские военные второй день подряд из артиллерии обстреливают многосторонний автомобильный пункт пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. В своем Telegram-канале губернатор опубликовал сводку за 9 сентября: обстрелам подверглись пять приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 52, кроме этого, три украинских беспилотника были сбиты. Согласно информации, предоставленной главой области, по МАПП " Нехотеевка" было выпущено 8 артиллерийских снарядов, также в пятницу этот пункт пропуска подвергся артиллерийскому обстрелу. Следует отметить, что в субботу интенсивность обстрелов области снизилась вдвое по сравнению с предыдущим днем. В пятницу количество выпущенных боеприпасов из различных видов вооружения составляло 103. "В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущено 8 артиллерийских снарядов. В селе Щетиновка сбито два БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе окраина хутора Старый была обстреляна 5 раз из миномета. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 9 минометных снарядов. Пострадавших нет, но в двух частных домовладениях выявлены повреждения. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа – установлен один прилет. Пострадавших нет. В результате прямого попадания снаряда одно частное домовладение полностью разрушено. По селу Терезовка выпущено 7 минометных снарядов, по селу Муром – 5, по селу Новая Таволжанка – два минометных снаряда", - уточнил губернатор. В Краснояружском районе, по словам Гладкова, в поселке Прилесье уничтожен украинский беспилотник. Также окраину села Староселье обстреляли 5 раз из артиллерии и 10 раз из гранатомета. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена, добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894696145.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

белгородская область

муром

белгородский район

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белгородская область, муром, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия