https://ria.ru/20230910/obstrel-1895302837.html
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 10.09.2023
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области
Украинские военные второй день подряд из артиллерии обстреливают многосторонний автомобильный пункт пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области, следует из... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:20
2023-09-10T11:20
2023-09-10T11:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
муром
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Украинские военные второй день подряд из артиллерии обстреливают многосторонний автомобильный пункт пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. В своем Telegram-канале губернатор опубликовал сводку за 9 сентября: обстрелам подверглись пять приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 52, кроме этого, три украинских беспилотника были сбиты. Согласно информации, предоставленной главой области, по МАПП " Нехотеевка" было выпущено 8 артиллерийских снарядов, также в пятницу этот пункт пропуска подвергся артиллерийскому обстрелу. Следует отметить, что в субботу интенсивность обстрелов области снизилась вдвое по сравнению с предыдущим днем. В пятницу количество выпущенных боеприпасов из различных видов вооружения составляло 103. "В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущено 8 артиллерийских снарядов. В селе Щетиновка сбито два БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе окраина хутора Старый была обстреляна 5 раз из миномета. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 9 минометных снарядов. Пострадавших нет, но в двух частных домовладениях выявлены повреждения. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа – установлен один прилет. Пострадавших нет. В результате прямого попадания снаряда одно частное домовладение полностью разрушено. По селу Терезовка выпущено 7 минометных снарядов, по селу Муром – 5, по селу Новая Таволжанка – два минометных снаряда", - уточнил губернатор. В Краснояружском районе, по словам Гладкова, в поселке Прилесье уничтожен украинский беспилотник. Также окраину села Староселье обстреляли 5 раз из артиллерии и 10 раз из гранатомета. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена, добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894696145.html
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белгородская область, муром, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили 103 снаряда по территории Белгородской области
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости.
Украинские военные второй день подряд из артиллерии обстреливают многосторонний автомобильный пункт пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram-канале
.
В своем Telegram-канале губернатор опубликовал сводку за 9 сентября: обстрелам подверглись пять приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 52, кроме этого, три украинских беспилотника были сбиты. Согласно информации, предоставленной главой области, по МАПП " Нехотеевка" было выпущено 8 артиллерийских снарядов, также в пятницу этот пункт пропуска подвергся артиллерийскому обстрелу. Следует отметить, что в субботу интенсивность обстрелов области снизилась вдвое по сравнению с предыдущим днем. В пятницу количество выпущенных боеприпасов из различных видов вооружения составляло 103.
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"В Белгородском районе
по МАПП "Нехотеевка" выпущено 8 артиллерийских снарядов. В селе Щетиновка сбито два БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Он добавил, что в Волоконовском районе окраина хутора Старый была обстреляна 5 раз из миномета. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 9 минометных снарядов. Пострадавших нет, но в двух частных домовладениях выявлены повреждения.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа – установлен один прилет. Пострадавших нет. В результате прямого попадания снаряда одно частное домовладение полностью разрушено. По селу Терезовка выпущено 7 минометных снарядов, по селу Муром
– 5, по селу Новая Таволжанка – два минометных снаряда", - уточнил губернатор.
В Краснояружском районе, по словам Гладкова, в поселке Прилесье уничтожен украинский беспилотник. Также окраину села Староселье обстреляли 5 раз из артиллерии и 10 раз из гранатомета. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена, добавил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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