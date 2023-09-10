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Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.09.2023
Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 225 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T00:51
2023-09-10T00:51
2023-09-10T00:51
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 225 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 80 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 65 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском 11 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 225 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, а также о ранении пяти мирных жителей в Киевском районе Донецка, Ясиноватой и Калининском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 39 обстрелов.
https://ria.ru/20230910/trevoga-1895253355.html
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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК
Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 225 боеприпасов