https://ria.ru/20230910/melitopol-1895382078.html

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 10.09.2023

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе был слышен звук взрыва, сработала система ПВО, сообщают местные власти в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:38

2023-09-10T18:38

2023-09-10T18:43

специальная военная операция на украине

мелитополь

происшествия

в мире

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Мелитополе был слышен звук взрыва, сработала система ПВО, сообщают местные власти в Telegram-канале."В Мелитополе был слышен звук взрыва. Сработала система ПВО, город под надежной защитой", - говорится в сообщении горадминистрации.

https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895368134.html

мелитополь

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мелитополь, происшествия, в мире