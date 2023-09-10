https://ria.ru/20230910/melitopol-1895382078.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 10.09.2023
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе был слышен звук взрыва, сработала система ПВО, сообщают местные власти в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:38
2023-09-10T18:38
2023-09-10T18:43
специальная военная операция на украине
мелитополь
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Мелитополе был слышен звук взрыва, сработала система ПВО, сообщают местные власти в Telegram-канале."В Мелитополе был слышен звук взрыва. Сработала система ПВО, город под надежной защитой", - говорится в сообщении горадминистрации.
https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895368134.html
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, происшествия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Происшествия, В мире
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв, сработала система ПВО