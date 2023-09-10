https://ria.ru/20230910/melitopol-1895279058.html

В Мелитополе открылись избирательные участки

В Мелитополе открылись избирательные участки - РИА Новости, 10.09.2023

В Мелитополе открылись избирательные участки

В Мелитополе открылись избирательные участки и стартовал финальный день голосования на местных выборах, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:41

2023-09-10T08:41

2023-09-10T09:00

политика

мелитополь

запорожская область

россия

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893378927_0:343:2972:2015_1920x0_80_0_0_c22205597c47705019917f7c317d3ee6.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. В Мелитополе открылись избирательные участки и стартовал финальный день голосования на местных выборах, сообщает корреспондент РИА Новости."В восемь ноль ноль мы открываем двери и приглашаем наших избирателей", - сказала руководитель одной из участковых избирательных комиссий Мелитополя.Во время открытия на избирательном участке присутствовали иностранные электоральные эксперты.Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

мелитополь

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, мелитополь, запорожская область, россия, единый день голосования в россии — 2023