https://ria.ru/20230910/melitopol-1895279058.html
В Мелитополе открылись избирательные участки
В Мелитополе открылись избирательные участки - РИА Новости, 10.09.2023
В Мелитополе открылись избирательные участки
В Мелитополе открылись избирательные участки и стартовал финальный день голосования на местных выборах, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:41
2023-09-10T08:41
2023-09-10T09:00
политика
мелитополь
запорожская область
россия
единый день голосования в россии — 2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. В Мелитополе открылись избирательные участки и стартовал финальный день голосования на местных выборах, сообщает корреспондент РИА Новости."В восемь ноль ноль мы открываем двери и приглашаем наших избирателей", - сказала руководитель одной из участковых избирательных комиссий Мелитополя.Во время открытия на избирательном участке присутствовали иностранные электоральные эксперты.Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мелитополь, запорожская область, россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Единый день голосования в России — 2023
В Мелитополе открылись избирательные участки
В Мелитополе началось голосование на местных выборах