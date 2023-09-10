https://ria.ru/20230910/marrakesh-1895357760.html

Жители старого Марракеша самостоятельно устраняют последствия землетрясения

Жители старого Марракеша самостоятельно устраняют последствия землетрясения - РИА Новости, 10.09.2023

Жители старого Марракеша самостоятельно устраняют последствия землетрясения

Жители исторического центра Марракеша устраняют разрушительные последствия землетрясения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:23

2023-09-10T16:23

2023-09-10T16:23

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МАРРАКЕШ, 10 сен - РИА Новости. Жители исторического центра Марракеша устраняют разрушительные последствия землетрясения, передает корреспондент РИА Новости. Старые дома, построенные из глины несколько сотен лет назад, сильно пострадали из-за землетрясения. Некоторые постройки разрушены полностью. При этом часть улиц уже удалось отмыть своими силами и сделать их доступными для пешеходов. "Когда все началось, мы почувствовали смерть. Было очень страшно. До сих пор люди взволнованы. Но расчищаем по мере возможности",- рассказал РИА Новости один из местных жителей. По его словам, по-прежнему ощущаются слабые подземные толчки. "Они очень слабые, но все равно страшно",- добавил собеседник агентства. Ограничений на передвижение в историческом центре нет. На многих улицах прогуливаются группы туристов. Минувшую ночь многие жители города предпочли провести на улице, ночуя под открытым небом в парках или в своих машинах. Люди опасались повторного землетрясения или боялись вернуться в свои поврежденные дома. Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, превысило две тысячи, еще более двух тысяч человек пострадали. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения.

https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895267728.html

марракеш

марокко

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в мире, марракеш, марокко