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Жители старого Марракеша самостоятельно устраняют последствия землетрясения - РИА Новости, 10.09.2023
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16:23 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/marrakesh-1895357760.html
Жители старого Марракеша самостоятельно устраняют последствия землетрясения
Жители старого Марракеша самостоятельно устраняют последствия землетрясения - РИА Новости, 10.09.2023
Жители старого Марракеша самостоятельно устраняют последствия землетрясения
Жители исторического центра Марракеша устраняют разрушительные последствия землетрясения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:23
2023-09-10T16:23
в мире
марракеш
марокко
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МАРРАКЕШ, 10 сен - РИА Новости. Жители исторического центра Марракеша устраняют разрушительные последствия землетрясения, передает корреспондент РИА Новости. Старые дома, построенные из глины несколько сотен лет назад, сильно пострадали из-за землетрясения. Некоторые постройки разрушены полностью. При этом часть улиц уже удалось отмыть своими силами и сделать их доступными для пешеходов. "Когда все началось, мы почувствовали смерть. Было очень страшно. До сих пор люди взволнованы. Но расчищаем по мере возможности",- рассказал РИА Новости один из местных жителей. По его словам, по-прежнему ощущаются слабые подземные толчки. "Они очень слабые, но все равно страшно",- добавил собеседник агентства. Ограничений на передвижение в историческом центре нет. На многих улицах прогуливаются группы туристов. Минувшую ночь многие жители города предпочли провести на улице, ночуя под открытым небом в парках или в своих машинах. Люди опасались повторного землетрясения или боялись вернуться в свои поврежденные дома. Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, превысило две тысячи, еще более двух тысяч человек пострадали. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения.
https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895267728.html
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в мире, марракеш, марокко
В мире, Марракеш, Марокко
Жители старого Марракеша самостоятельно устраняют последствия землетрясения

Жители старого Марракеша самостоятельно разгребают завалы после землетрясения

© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПоврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года
Поврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Поврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года
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МАРРАКЕШ, 10 сен - РИА Новости. Жители исторического центра Марракеша устраняют разрушительные последствия землетрясения, передает корреспондент РИА Новости.
Старые дома, построенные из глины несколько сотен лет назад, сильно пострадали из-за землетрясения. Некоторые постройки разрушены полностью. При этом часть улиц уже удалось отмыть своими силами и сделать их доступными для пешеходов.
«
"Когда все началось, мы почувствовали смерть. Было очень страшно. До сих пор люди взволнованы. Но расчищаем по мере возможности",- рассказал РИА Новости один из местных жителей.
По его словам, по-прежнему ощущаются слабые подземные толчки.
«
"Они очень слабые, но все равно страшно",- добавил собеседник агентства.
Ограничений на передвижение в историческом центре нет. На многих улицах прогуливаются группы туристов.
Минувшую ночь многие жители города предпочли провести на улице, ночуя под открытым небом в парках или в своих машинах. Люди опасались повторного землетрясения или боялись вернуться в свои поврежденные дома.
Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, превысило две тысячи, еще более двух тысяч человек пострадали. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения.
Начало землетрясения в Марокко
Момент начала разрушительного землетрясения в Марокко попал на видео
06:17
 
В миреМарракешМарокко
 
 
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