https://ria.ru/20230910/marokko-1895363436.html
Кадыров выразил соболезнования из-за землетрясения в Марокко
Кадыров выразил соболезнования из-за землетрясения в Марокко - РИА Новости, 10.09.2023
Кадыров выразил соболезнования из-за землетрясения в Марокко
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил в Telegram-канале соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI и всему марокканскому народу в связи с трагическими... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:49
2023-09-10T16:49
2023-09-10T16:49
в мире
марокко
рамзан кадыров
марракеш
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ГРОЗНЫЙ, 10 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил в Telegram-канале соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI и всему марокканскому народу в связи с трагическими последствиями землетрясения. "Искренние слова соболезнования выражаю королю Марокко Мухаммеду VI и всему марокканскому народу, всем, кто потерял своих родных и близких в результате катаклизма. Сегодня мы все разделяем вашу беду. Пусть Всевышний Аллах дарует вам терпения и сил, чтобы пройти это сложное испытание, и поможет каждому, кто оказался в безвыходной ситуации", - написал Кадыров. Он также выразил надежду на то что, что благодаря единству и стойкости марокканского народа страна сможет преодолеть все тяготы и невзгоды. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша, на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Жертвами стихийного бедствия стали более двух тысяч человек, еще примерно столько же пострадали. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.
https://ria.ru/20230910/marrakesh-1895289354.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марокко, рамзан кадыров, марракеш
В мире, Марокко, Рамзан Кадыров, Марракеш
Кадыров выразил соболезнования из-за землетрясения в Марокко
Кадыров выразил соболезнования королю Марокко и семьям жертв землетрясения