https://ria.ru/20230910/marokko-1895363436.html

Кадыров выразил соболезнования из-за землетрясения в Марокко

Кадыров выразил соболезнования из-за землетрясения в Марокко - РИА Новости, 10.09.2023

Кадыров выразил соболезнования из-за землетрясения в Марокко

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил в Telegram-канале соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI и всему марокканскому народу в связи с трагическими... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:49

2023-09-10T16:49

2023-09-10T16:49

в мире

марокко

рамзан кадыров

марракеш

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ГРОЗНЫЙ, 10 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил в Telegram-канале соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI и всему марокканскому народу в связи с трагическими последствиями землетрясения. "Искренние слова соболезнования выражаю королю Марокко Мухаммеду VI и всему марокканскому народу, всем, кто потерял своих родных и близких в результате катаклизма. Сегодня мы все разделяем вашу беду. Пусть Всевышний Аллах дарует вам терпения и сил, чтобы пройти это сложное испытание, и поможет каждому, кто оказался в безвыходной ситуации", - написал Кадыров. Он также выразил надежду на то что, что благодаря единству и стойкости марокканского народа страна сможет преодолеть все тяготы и невзгоды. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша, на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Жертвами стихийного бедствия стали более двух тысяч человек, еще примерно столько же пострадали. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.

https://ria.ru/20230910/marrakesh-1895289354.html

марокко

марракеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, марокко, рамзан кадыров, марракеш