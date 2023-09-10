https://ria.ru/20230910/marokko-1895357912.html
При землетрясении в Марокко погибли четверо французов
При землетрясении в Марокко погибли четверо французов - РИА Новости, 10.09.2023
При землетрясении в Марокко погибли четверо французов
Землетрясение в Марокко унесло жизни четырех французских граждан, еще 15 французов пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:23
2023-09-10T16:23
2023-09-10T16:23
в мире
марокко
марракеш
франция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Землетрясение в Марокко унесло жизни четырех французских граждан, еще 15 французов пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Франции. "Нам известно о гибели еще трех французских граждан недалеко от Марракеша, и это значит, что на текущий момент погибли четверо французов. Известно о 15 пострадавших гражданах Франции", - приводит агентство заявление французского МИД. Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, превысило две тысячи, еще более двух тысяч человек пострадали. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения.
https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895267728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марокко, марракеш, франция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Марокко, Марракеш, Франция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
При землетрясении в Марокко погибли четверо французов
При землетрясении в Марокко погибли четверо французов, еще 15 пострадали