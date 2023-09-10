https://ria.ru/20230910/marokko-1895357912.html

При землетрясении в Марокко погибли четверо французов

При землетрясении в Марокко погибли четверо французов - РИА Новости, 10.09.2023

При землетрясении в Марокко погибли четверо французов

Землетрясение в Марокко унесло жизни четырех французских граждан, еще 15 французов пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:23

2023-09-10T16:23

2023-09-10T16:23

в мире

марокко

марракеш

франция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Землетрясение в Марокко унесло жизни четырех французских граждан, еще 15 французов пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Франции. "Нам известно о гибели еще трех французских граждан недалеко от Марракеша, и это значит, что на текущий момент погибли четверо французов. Известно о 15 пострадавших гражданах Франции", - приводит агентство заявление французского МИД. Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, превысило две тысячи, еще более двух тысяч человек пострадали. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения.

https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895267728.html

марокко

марракеш

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, марокко, марракеш, франция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)