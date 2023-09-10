Марокко не направило Франции запроса о помощи в связи с землетрясением
Марокко не обращалось к Франции за помощью из-за землетрясения под Марракешем
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyПоследствия землетрясения в Марокко
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Последствия землетрясения в Марокко. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Марокко до сих пор не направило Франции официального запроса о помощи в связи с землетрясением, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2012, пострадали 2059 человек.
Несмотря на отсутствие запроса, официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила в эфире телеканала, что власти Франции находятся "в постоянном контакте" с властями Марокко.
Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.
Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур заявил ранее, что произошедшее в стране землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. В ряде пострадавших регионов Марокко наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением.
Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги. Многие страны уже выразили готовность оказать помощь властям Марокко в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением, это сделал также председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин.