https://ria.ru/20230910/marokko-1895322606.html

Марокко не направило Франции запроса о помощи в связи с землетрясением

Марокко не направило Франции запроса о помощи в связи с землетрясением - РИА Новости, 10.09.2023

Марокко не направило Франции запроса о помощи в связи с землетрясением

Марокко до сих пор не направило Франции официального запроса о помощи в связи с землетрясением, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на дипломатический источник. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:26

2023-09-10T13:26

2023-09-10T13:26

в мире

марокко

франция

марракеш

равиль гайнутдин

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Марокко до сих пор не направило Франции официального запроса о помощи в связи с землетрясением, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на дипломатический источник. Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2012, пострадали 2059 человек. Несмотря на отсутствие запроса, официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила в эфире телеканала, что власти Франции находятся "в постоянном контакте" с властями Марокко. Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур заявил ранее, что произошедшее в стране землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. В ряде пострадавших регионов Марокко наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги. Многие страны уже выразили готовность оказать помощь властям Марокко в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением, это сделал также председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин.

https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895254109.html

марокко

франция

марракеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, марокко, франция, марракеш, равиль гайнутдин, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)