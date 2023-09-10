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Марокко не направило Франции запроса о помощи в связи с землетрясением - РИА Новости, 10.09.2023
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13:26 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/marokko-1895322606.html
Марокко не направило Франции запроса о помощи в связи с землетрясением
Марокко не направило Франции запроса о помощи в связи с землетрясением - РИА Новости, 10.09.2023
Марокко не направило Франции запроса о помощи в связи с землетрясением
Марокко до сих пор не направило Франции официального запроса о помощи в связи с землетрясением, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на дипломатический источник. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:26
2023-09-10T13:26
в мире
марокко
франция
марракеш
равиль гайнутдин
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Марокко до сих пор не направило Франции официального запроса о помощи в связи с землетрясением, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на дипломатический источник. Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2012, пострадали 2059 человек. Несмотря на отсутствие запроса, официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила в эфире телеканала, что власти Франции находятся "в постоянном контакте" с властями Марокко. Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур заявил ранее, что произошедшее в стране землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. В ряде пострадавших регионов Марокко наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги. Многие страны уже выразили готовность оказать помощь властям Марокко в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением, это сделал также председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин.
https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895254109.html
марокко
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в мире, марокко, франция, марракеш, равиль гайнутдин, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Марокко, Франция, Марракеш, Равиль Гайнутдин, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Марокко не направило Франции запроса о помощи в связи с землетрясением

Марокко не обращалось к Франции за помощью из-за землетрясения под Марракешем

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyПоследствия землетрясения в Марокко
Последствия землетрясения в Марокко - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Последствия землетрясения в Марокко. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Марокко до сих пор не направило Франции официального запроса о помощи в связи с землетрясением, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2012, пострадали 2059 человек.
Несмотря на отсутствие запроса, официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила в эфире телеканала, что власти Франции находятся "в постоянном контакте" с властями Марокко.
Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.
Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур заявил ранее, что произошедшее в стране землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. В ряде пострадавших регионов Марокко наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением.
Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги. Многие страны уже выразили готовность оказать помощь властям Марокко в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением, это сделал также председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин.
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В миреМароккоФранцияМарракешРавиль ГайнутдинЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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