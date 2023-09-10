https://ria.ru/20230910/marokko-1895259933.html

Дагестанский благотворительный фонд объявил сбор для жителей Марокко

Дагестанский благотворительный фонд объявил сбор для жителей Марокко - РИА Новости, 10.09.2023

Дагестанский благотворительный фонд объявил сбор для жителей Марокко

Дагестанский благотворительный фонд “Инсан” объявил сбор пожертвований для помощи жителям Марокко, пострадавшим от разрушительного землетрясения, планируется... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T02:43

2023-09-10T02:43

2023-09-10T02:43

марокко

марракеш

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

в мире

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МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Дагестанский благотворительный фонд “Инсан” объявил сбор пожертвований для помощи жителям Марокко, пострадавшим от разрушительного землетрясения, планируется собрать 3 миллиона рублей, сообщается в телеграм-канале фонда. “Минувшей ночью в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Стихийное бедствие затронуло шесть провинций страны. В Марракеше обрушились жилые дома и другие постройки. Страна понесла огромные убытки. Люди потеряли все. Но тем, кто выжил, нужно продолжать, точнее, начинать жизнь с нуля. Для помощи жителям Марокко “Инсан” объявляет сбор 3 000 000 рублей", – говорится в публикации. Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, превысило 1,3 тысячи, пострадали более 1,8 тысячи человек. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения.

https://ria.ru/20230909/indiya-1895136563.html

марокко

марракеш

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марокко, марракеш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире