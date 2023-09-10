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Человек — это звучит гордо, либерал — не очень - РИА Новости, 10.09.2023
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08:00 10.09.2023 (обновлено: 08:03 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/liberaly-1895224483.html
Человек — это звучит гордо, либерал — не очень
Человек — это звучит гордо, либерал — не очень - РИА Новости, 10.09.2023
Человек — это звучит гордо, либерал — не очень
Что за странные люди нам противостоят в Европе, США и подобных странах? Почему они дружно ненавидят нас (хотя много еще кого ненавидят) и при этом терпят любые... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:00
2023-09-10T08:03
аналитика
сша
европа
россия
дональд трамп
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Что за странные люди нам противостоят в Европе, США и подобных странах? Почему они дружно ненавидят нас (хотя много еще кого ненавидят) и при этом терпят любые издевательства над собой, причем по поводам, к России никакого отношения не имеющим? Очень интересные ответы тут дает феноменально плодовитый американский публицист Дж. Б. Шерк (явно псевдоним, возможно — коллективный).Заметим главное: он называет их "они". Для него "они" — другие американцы, с которыми ничего общего он иметь не хочет. Сам-то автор привычно определяет их как левых — и даже коммунистов и марксистов, но в общем понятно, о чем речь. У нас их называют либералами (хотя ничего либерального тут нет), еще — чуть точнее — глобалистами, это электорат демократов в США и социал-демократов в Европе. И это много людей: в США их половина населения, а где-то и больше.Итак, кто такие эти "они"? Из потока гневной речи Шерка извлекаем его наблюдения: нет такого ущемления своих прав, таких издевательств над собой, которых либералы бы не вытерпели с благодарностью.А что, похоже. Достаточно посмотреть, что происходит вот хотя бы с раздавленной Германией, да и с США, особенно если вспомнить погромы и прочие ужасы эпохи свержения Дональда Трампа. Собственно, именно эта особенность вот хотя бы наших европейских соседей нас больше всего и удивляет: как же это они позволяют превращать себя в ничто? А оказывается, это просто люди такие, по крайней мере, такова ключевая часть населения.Люди? Но Шерк в этом сомневается. Он говорит, что из этого типа сограждан вышли бы скорее собаки, которые не могут без того, чтобы хозяева их не дергали за ошейник, таща куда следует.Но собаки иногда кусаются. И тут начинается другой разговор. О том, что либералы нуждаются в хозяине потому, что боятся жить своим умом и ненавидят сами принимать решения, а соответственно, не выносят несогласных как слишком умных и самостоятельных. Будь человек хоть двадцать раз академиком и специалистом, его подвергнут травле, заявляя ему, что "наука сказала свое слово" — и спор окончен. Кстати, любой действительно знающий человек вам скажет, что спор никогда не бывает окончен и прогресс движут сомневающиеся и спорящие. Но либералы — это порода, "которая лишена настоящей веры в свои убеждения и поэтому наказывает за убеждения других".Хорошо, но как такое получилось с гражданами "свободного мира"? Тут тоже есть объяснения. Идеологи и кукловоды либералов в последние пару-тройку десятилетий неуклонно ухудшали качество образования и одновременно долбили своих правоверных по голове: жизнь — это сплошные угрозы и опасности, будь то авторитаризм (России или Китая), расизм, перемены климата, вирусы, перенаселение планеты. И так без конца. Собственно, добавим, комплект этих обязательных страхов и составляет сегодня основу идеологии вот этих как бы либералов. А раз кругом ужас, то естественная реакция полуобразованца — задавить в себе автономную личность.И тут Шерк рассказывает, откуда он эту идею взял. Его знакомый — израильский психотерапевт Ариан Лев, специализирующийся на лечении жертв терактов, катастроф и войн. Лев говорит: у этих людей в голове возникают два защитных блока: "жизнь — это опасность", а "раз так, меня здесь нет". Уберешь эту блокаду — и люди снова становятся людьми.Вот такая картина, и тут возникает вопрос: если на этот тип людей опирается наш противник, то что делать — то же, что доктор Лев? Но не зря же вся эта публика в известный момент попыталась перекрыть всякий доступ информации от нас к ним, применив все способы обрубания контактов. Проще дождаться, когда хозяева своих питомцев поймут, что пора выходить из неудачной игры, и ослабят поводок.И еще одно. Есть собачники, есть кошатники. Первые ценят питомцев за нерассуждающую преданность, вторые, наоборот, за самостоятельность. Дж. Б. Шерк явно из второй категории. Но вообще-то собаки — отличные ребята, просто они не люди, а человек, как известно — это звучит гордо или должно так звучать.
https://ria.ru/20230903/ramasvami-1893850236.html
https://ria.ru/20230728/rossiya-1886715349.html
https://ria.ru/20230825/informatsiya-1892090710.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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353
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аналитика, сша, европа, россия, дональд трамп
Аналитика, США, Европа, Россия, Дональд Трамп

Человек — это звучит гордо, либерал — не очень

© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSУчастница акции протеста в костюме статуи Свободы в Вашингтоне, США
Участница акции протеста в костюме статуи Свободы в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Что за странные люди нам противостоят в Европе, США и подобных странах? Почему они дружно ненавидят нас (хотя много еще кого ненавидят) и при этом терпят любые издевательства над собой, причем по поводам, к России никакого отношения не имеющим? Очень интересные ответы тут дает феноменально плодовитый американский публицист Дж. Б. Шерк (явно псевдоним, возможно — коллективный).
Заметим главное: он называет их "они". Для него "они" — другие американцы, с которыми ничего общего он иметь не хочет. Сам-то автор привычно определяет их как левых — и даже коммунистов и марксистов, но в общем понятно, о чем речь. У нас их называют либералами (хотя ничего либерального тут нет), еще — чуть точнее — глобалистами, это электорат демократов в США и социал-демократов в Европе. И это много людей: в США их половина населения, а где-то и больше.
Итак, кто такие эти "они"? Из потока гневной речи Шерка извлекаем его наблюдения: нет такого ущемления своих прав, таких издевательств над собой, которых либералы бы не вытерпели с благодарностью.
А что, похоже. Достаточно посмотреть, что происходит вот хотя бы с раздавленной Германией, да и с США, особенно если вспомнить погромы и прочие ужасы эпохи свержения Дональда Трампа. Собственно, именно эта особенность вот хотя бы наших европейских соседей нас больше всего и удивляет: как же это они позволяют превращать себя в ничто? А оказывается, это просто люди такие, по крайней мере, такова ключевая часть населения.
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Люди? Но Шерк в этом сомневается. Он говорит, что из этого типа сограждан вышли бы скорее собаки, которые не могут без того, чтобы хозяева их не дергали за ошейник, таща куда следует.
Но собаки иногда кусаются. И тут начинается другой разговор. О том, что либералы нуждаются в хозяине потому, что боятся жить своим умом и ненавидят сами принимать решения, а соответственно, не выносят несогласных как слишком умных и самостоятельных. Будь человек хоть двадцать раз академиком и специалистом, его подвергнут травле, заявляя ему, что "наука сказала свое слово" — и спор окончен. Кстати, любой действительно знающий человек вам скажет, что спор никогда не бывает окончен и прогресс движут сомневающиеся и спорящие. Но либералы — это порода, "которая лишена настоящей веры в свои убеждения и поэтому наказывает за убеждения других".
Хорошо, но как такое получилось с гражданами "свободного мира"? Тут тоже есть объяснения. Идеологи и кукловоды либералов в последние пару-тройку десятилетий неуклонно ухудшали качество образования и одновременно долбили своих правоверных по голове: жизнь — это сплошные угрозы и опасности, будь то авторитаризм (России или Китая), расизм, перемены климата, вирусы, перенаселение планеты. И так без конца. Собственно, добавим, комплект этих обязательных страхов и составляет сегодня основу идеологии вот этих как бы либералов. А раз кругом ужас, то естественная реакция полуобразованца — задавить в себе автономную личность.
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И тут Шерк рассказывает, откуда он эту идею взял. Его знакомый — израильский психотерапевт Ариан Лев, специализирующийся на лечении жертв терактов, катастроф и войн. Лев говорит: у этих людей в голове возникают два защитных блока: "жизнь — это опасность", а "раз так, меня здесь нет". Уберешь эту блокаду — и люди снова становятся людьми.
Вот такая картина, и тут возникает вопрос: если на этот тип людей опирается наш противник, то что делать — то же, что доктор Лев? Но не зря же вся эта публика в известный момент попыталась перекрыть всякий доступ информации от нас к ним, применив все способы обрубания контактов. Проще дождаться, когда хозяева своих питомцев поймут, что пора выходить из неудачной игры, и ослабят поводок.
И еще одно. Есть собачники, есть кошатники. Первые ценят питомцев за нерассуждающую преданность, вторые, наоборот, за самостоятельность. Дж. Б. Шерк явно из второй категории. Но вообще-то собаки — отличные ребята, просто они не люди, а человек, как известно — это звучит гордо или должно так звучать.
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