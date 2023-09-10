Речи о переговорах с США по стратстабильности не идет, заявил Лавров
Лавров: речи о переговорах с США по стратегической стабильности идти не может
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Речи о переговорах по вопросам стратегической стабильности с США в текущих условиях идти не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Договор СНВ - это российско-американский договор, который заключался в условиях совершенно диаметрально иных на международной арене и в отношениях между Москвой и Вашингтоном, чем те, которые сейчас сложились из-за объявления Западом войны России через Украину с целью нанести России стратегическое поражение. В этих условиях никаких переговоров о выполнении текущего договора или о новых переговорах по стратегической стабильности быть не может", - сказал министр журналистам, отвечая на вопрос, откроет ли подписание декларации на саммите G20 переговорный трек для решения вопросов вокруг нового договора по стратегическим наступательным вооружениям.
"До истечения сроков СНВ-3, как мы объявили, мы будем придерживаться его параметров, прежде всего, цифр по предельному количеству соответствующих вооружений", - добавил Лавров.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ, Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.