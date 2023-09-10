https://ria.ru/20230910/lavrov-1895307740.html

Речи о переговорах с США по стратстабильности не идет, заявил Лавров

Речи о переговорах с США по стратстабильности не идет, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2023

Речи о переговорах с США по стратстабильности не идет, заявил Лавров

Речи о переговорах по вопросам стратегической стабильности с США в текущих условиях идти не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:53

2023-09-10T11:53

2023-09-10T12:42

сша

сергей лавров

в мире

большая двадцатка

нато

владимир путин

вашингтон (штат)

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Речи о переговорах по вопросам стратегической стабильности с США в текущих условиях идти не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Договор СНВ - это российско-американский договор, который заключался в условиях совершенно диаметрально иных на международной арене и в отношениях между Москвой и Вашингтоном, чем те, которые сейчас сложились из-за объявления Западом войны России через Украину с целью нанести России стратегическое поражение. В этих условиях никаких переговоров о выполнении текущего договора или о новых переговорах по стратегической стабильности быть не может", - сказал министр журналистам, отвечая на вопрос, откроет ли подписание декларации на саммите G20 переговорный трек для решения вопросов вокруг нового договора по стратегическим наступательным вооружениям."До истечения сроков СНВ-3, как мы объявили, мы будем придерживаться его параметров, прежде всего, цифр по предельному количеству соответствующих вооружений", - добавил Лавров.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ, Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

https://ria.ru/20230909/litsemerie-1895181423.html

сша

вашингтон (штат)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, сергей лавров, в мире, большая двадцатка, нато, владимир путин, вашингтон (штат), россия