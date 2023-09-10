https://ria.ru/20230910/kniga-1895260318.html

СМИ: Трасс в своей новой книге "поделится опытом" руководства страной

СМИ: Трасс в своей новой книге "поделится опытом" руководства страной - РИА Новости, 10.09.2023

СМИ: Трасс в своей новой книге "поделится опытом" руководства страной

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс напишет мемуары о своем пребывании в правительстве страны, включая 49 дней в качестве главы кабмина, и вынесенных из этого... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T02:58

2023-09-10T02:58

2023-09-10T02:58

великобритания

лиз трасс

елизавета ii

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китай

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс напишет мемуары о своем пребывании в правительстве страны, включая 49 дней в качестве главы кабмина, и вынесенных из этого "уроках", сообщила газета Guardian. "Я хочу поделиться уроками из моего опыта в правительстве и тех международных встреч, где я была единственным консерватором в комнате", - приводит издание слова Трасс. Как сообщает Guardian, биография "Десять лет, чтобы спасти Запад" акцентирует внимание на угрозах, исходящих от "модных идей, пропагандируемых глобальными левыми". Именно их движение Трасс винит в "сходе с рельсов" своего премьерства, отмечает издание. Помимо этого, Трасс напишет о встрече с покойной королевой Великобритании Елизаветой II незадолго до ее кончины, а также об опыте общения с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По информации издания, экс-премьер будет работать над книгой самостоятельно. Планируется, что мемуары выйдут в свет апреле 2024 года. Трасс с лета 2014 года занимала разные посты в сформированных Консервативной партией составах британского правительства – министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства; министра юстиции, секретаря казначейства, министра внешней торговли, министра по делам женщин и равенства, а также главы МИД. Она заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии.

https://ria.ru/20230516/truss-1872270195.html

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великобритания, лиз трасс, елизавета ii, россия, китай, владимир путин, в мире