СМИ: Трасс в своей новой книге "поделится опытом" руководства страной
Guardian: Лиз Трасс напишет книгу о ее 49 днях на посту премьера Британии
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс напишет мемуары о своем пребывании в правительстве страны, включая 49 дней в качестве главы кабмина, и вынесенных из этого "уроках", сообщила газета Guardian.
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"Я хочу поделиться уроками из моего опыта в правительстве и тех международных встреч, где я была единственным консерватором в комнате", - приводит издание слова Трасс.
Как сообщает Guardian, биография "Десять лет, чтобы спасти Запад" акцентирует внимание на угрозах, исходящих от "модных идей, пропагандируемых глобальными левыми". Именно их движение Трасс винит в "сходе с рельсов" своего премьерства, отмечает издание.
Помимо этого, Трасс напишет о встрече с покойной королевой Великобритании Елизаветой II незадолго до ее кончины, а также об опыте общения с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
По информации издания, экс-премьер будет работать над книгой самостоятельно. Планируется, что мемуары выйдут в свет апреле 2024 года.
Трасс с лета 2014 года занимала разные посты в сформированных Консервативной партией составах британского правительства – министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства; министра юстиции, секретаря казначейства, министра внешней торговли, министра по делам женщин и равенства, а также главы МИД. Она заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии.