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В ЦИК собрали третий ключ для шифрования итогов ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
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19:56 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/klyuch-1895393793.html
В ЦИК собрали третий ключ для шифрования итогов ДЭГ
В ЦИК собрали третий ключ для шифрования итогов ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
В ЦИК собрали третий ключ для шифрования итогов ДЭГ
Процедуру сборки ключа шифрования итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Пермском крае, Оренбургской, Свердловской и Челябинской области... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:56
2023-09-10T19:56
политика
россия
пермский край
челябинская область
госдума рф
технологии
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Процедуру сборки ключа шифрования итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Пермском крае, Оренбургской, Свердловской и Челябинской области завершили в ЦИК РФ. Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов сообщил, что выдача и приемка бюллетеней ДЭГ завершена в Пермском крае, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях. Он продемонстрировал целостность пломбы устройства для шифрования ключа, сообщил, что списки избирателей успешно прошли процедуру электронного подписания. Затем владельцы частей цифрового ключа, а это представители российских политических партий, участвующих в выборах, а также ЦИКа, приступили к его сборке. "Все фрагменты ключа получены, они отображаются. Сборка ключа шифрования проведена успешно", - сообщили в ТИК ДЭГ. По словам члена ЦИК РФ Павла Андреева, в этих регионах более 100 тысяч человека подали заявления для участия в ДЭГ, это 6% от общего числа избирателей. Как отметил Артамонов, в дистанционном голосовании принимали участие не только молодые люди, но и избиратели старшего возраста. По его словам, среди избирателей были двое человека старше 100 лет. Ранее состоялась процедура сборки ключа шифрования итогов ДЭГ по Камчатскому краю, в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях. В этом году ДЭГ применяется в пяти часовых поясах, результаты онлайн-голосования подводятся отдельно по каждому региону. На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, россия, пермский край, челябинская область, госдума рф, технологии, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Пермский край, Челябинская область, Госдума РФ, Технологии, Единый день голосования в России — 2023
В ЦИК собрали третий ключ для шифрования итогов ДЭГ

В ЦИК собрали третий ключ для шифрования итогов ДЭГ в четырех регионах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИнформационное табло в информационном центре ЦИК России
Информационное табло в информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Информационное табло в информационном центре ЦИК России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Процедуру сборки ключа шифрования итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Пермском крае, Оренбургской, Свердловской и Челябинской области завершили в ЦИК РФ.
Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов сообщил, что выдача и приемка бюллетеней ДЭГ завершена в Пермском крае, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях. Он продемонстрировал целостность пломбы устройства для шифрования ключа, сообщил, что списки избирателей успешно прошли процедуру электронного подписания. Затем владельцы частей цифрового ключа, а это представители российских политических партий, участвующих в выборах, а также ЦИКа, приступили к его сборке.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
"Все фрагменты ключа получены, они отображаются. Сборка ключа шифрования проведена успешно", - сообщили в ТИК ДЭГ.
По словам члена ЦИК РФ Павла Андреева, в этих регионах более 100 тысяч человека подали заявления для участия в ДЭГ, это 6% от общего числа избирателей. Как отметил Артамонов, в дистанционном голосовании принимали участие не только молодые люди, но и избиратели старшего возраста. По его словам, среди избирателей были двое человека старше 100 лет.
Ранее состоялась процедура сборки ключа шифрования итогов ДЭГ по Камчатскому краю, в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях.
В этом году ДЭГ применяется в пяти часовых поясах, результаты онлайн-голосования подводятся отдельно по каждому региону.
На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаРоссияПермский крайЧелябинская областьГосдума РФТехнологииЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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