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В Пекине заявили о намерении укреплять отношения с Пхеньяном - РИА Новости, 10.09.2023
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11:49 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/kitay-1895306988.html
В Пекине заявили о намерении укреплять отношения с Пхеньяном
В Пекине заявили о намерении укреплять отношения с Пхеньяном - РИА Новости, 10.09.2023
В Пекине заявили о намерении укреплять отношения с Пхеньяном
Китай готов содействовать постоянному укреплению отношений с Северной Кореей, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:49
2023-09-10T11:49
в мире
китай
пхеньян
пекин
ким чен ын
си цзиньпин
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ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Китай готов содействовать постоянному укреплению отношений с Северной Кореей, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Лю Гочжун возглавил делегацию Китая в Пхеньян по случаю 75-летия основания Северной Кореи. "Китай придает большое значение традиционной дружбе между Китаем и Северной Кореей, готов содействовать постоянному укреплению и развитию китайско-северокорейских отношений", - сказал Лю Гочжун, слова которого приводит агентство "Синьхуа". Вице-премьер отдельно отметил, что Китай готов развивать сотрудничество с Северной Кореей в сферах сельского хозяйства и медицины, которые являются "важными для жизни людей". По информации агентства, Лю Гочжун передал Ким Чен Ыну приветствия председателя КНР Си Цзиньпина, который "горячо поздравил КНДР с 75-летием основания, позитивно оценил достижения строительства КНДР и пожелал Северной Корее процветания, народного благополучия, процветания дела социализма и постоянного расширения пути". Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.
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в мире, китай, пхеньян, пекин, ким чен ын, си цзиньпин
В мире, Китай, Пхеньян, Пекин, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин
В Пекине заявили о намерении укреплять отношения с Пхеньяном

Лю Гочжун: Пекин готов содействовать укреплению отношений с Пхеньяном

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Китай готов содействовать постоянному укреплению отношений с Северной Кореей, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
Лю Гочжун возглавил делегацию Китая в Пхеньян по случаю 75-летия основания Северной Кореи.
"Китай придает большое значение традиционной дружбе между Китаем и Северной Кореей, готов содействовать постоянному укреплению и развитию китайско-северокорейских отношений", - сказал Лю Гочжун, слова которого приводит агентство "Синьхуа".
Вице-премьер отдельно отметил, что Китай готов развивать сотрудничество с Северной Кореей в сферах сельского хозяйства и медицины, которые являются "важными для жизни людей".
По информации агентства, Лю Гочжун передал Ким Чен Ыну приветствия председателя КНР Си Цзиньпина, который "горячо поздравил КНДР с 75-летием основания, позитивно оценил достижения строительства КНДР и пожелал Северной Корее процветания, народного благополучия, процветания дела социализма и постоянного расширения пути".
Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.
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