https://ria.ru/20230910/kitay-1895306988.html

В Пекине заявили о намерении укреплять отношения с Пхеньяном

В Пекине заявили о намерении укреплять отношения с Пхеньяном - РИА Новости, 10.09.2023

В Пекине заявили о намерении укреплять отношения с Пхеньяном

Китай готов содействовать постоянному укреплению отношений с Северной Кореей, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:49

2023-09-10T11:49

2023-09-10T11:49

в мире

китай

пхеньян

пекин

ким чен ын

си цзиньпин

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ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Китай готов содействовать постоянному укреплению отношений с Северной Кореей, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Лю Гочжун возглавил делегацию Китая в Пхеньян по случаю 75-летия основания Северной Кореи. "Китай придает большое значение традиционной дружбе между Китаем и Северной Кореей, готов содействовать постоянному укреплению и развитию китайско-северокорейских отношений", - сказал Лю Гочжун, слова которого приводит агентство "Синьхуа". Вице-премьер отдельно отметил, что Китай готов развивать сотрудничество с Северной Кореей в сферах сельского хозяйства и медицины, которые являются "важными для жизни людей". По информации агентства, Лю Гочжун передал Ким Чен Ыну приветствия председателя КНР Си Цзиньпина, который "горячо поздравил КНДР с 75-летием основания, позитивно оценил достижения строительства КНДР и пожелал Северной Корее процветания, народного благополучия, процветания дела социализма и постоянного расширения пути". Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.

https://ria.ru/20230909/parad-1895137246.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, пхеньян, пекин, ким чен ын, си цзиньпин