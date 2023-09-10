https://ria.ru/20230910/kitay-1895270108.html

В КНР призвали ЕС не приравнивать взаимозависимость к уязвимости

В КНР призвали ЕС не приравнивать взаимозависимость к уязвимости - РИА Новости, 10.09.2023

В КНР призвали ЕС не приравнивать взаимозависимость к уязвимости

Взаимозависимость нельзя приравнивать к отсутствию безопасности так же, как и не стоит политизировать экономические вопросы, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T06:59

2023-09-10T06:59

2023-09-10T06:59

нью-дели

европа

китай

ли цян

урсула фон дер ляйен

большая двадцатка

евросоюз

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ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Взаимозависимость нельзя приравнивать к отсутствию безопасности так же, как и не стоит политизировать экономические вопросы, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита G20 в Нью-Дели. "Предотвращение рисков и сотрудничество не противоречат друг другу. Нельзя просто взаимозависимость приравнивать к отсутствию безопасности. И уж тем более не следует размывать понятие безопасности в области экономических вопросов и политизировать их", - сказал Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что развитие и открытость Китая приносит Европе и всему миру возможности, а не риски. "Китай готов укреплять взаимодействие и сотрудничество с европейской стороной для повышения надежности и стабильности китайско-европейских торгово-экономических отношений", - сказал премьер. Он также выразил надежду на то, что ЕС будет придерживаться принципов рыночной экономики и честной конкуренции, сохранит открытость торговых и инвестиционных рынков, обеспечит справедливую, прозрачную и недискриминационный среду для китайских компаний, которые ведут бизнес и инвестируют в Европу.

https://ria.ru/20230910/kitay-1895268509.html

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нью-дели, европа, китай, ли цян, урсула фон дер ляйен, большая двадцатка, евросоюз