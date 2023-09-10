https://ria.ru/20230910/kirpich-1895338935.html

Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль

Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль - РИА Новости, 10.09.2023

Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль

Чем нужно очертить голову, чтобы не сочли торопливым и безрассудным человеком, где берут пыль для пускания в глаза и почему для этих же целей не подходит песок. Откуда взялся кирпич, который то и дело пытается упасть всем на голову, и есть ли какая-то статистика – сколько раз все-таки падал? Выясняем, как появились устойчивые выражения.

2023-09-10T12:00

2023-09-10T12:00

2023-09-10T14:40

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Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль Чем нужно очертить голову, чтобы не сочли торопливым и безрассудным человеком, где берут пыль для пускания в глаза и почему для этих же целей не подходит песок. Откуда взялся кирпич, который то и дело пытается упасть всем на голову, и есть ли какая-то статистика – сколько раз все-таки падал? Выясняем, как появились устойчивые выражения. audio/mpeg

Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль Чем нужно очертить голову, чтобы не сочли торопливым и безрассудным человеком, где берут пыль для пускания в глаза и почему для этих же целей не подходит песок. Откуда взялся кирпич, который то и дело пытается упасть всем на голову, и есть ли какая-то статистика – сколько раз все-таки падал? Выясняем, как появились устойчивые выражения. audio/mpeg

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