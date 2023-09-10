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Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль - РИА Новости, 10.09.2023
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12:00 10.09.2023 (обновлено: 14:40 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/kirpich-1895338935.html
Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль
Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль - РИА Новости, 10.09.2023
Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль
Чем нужно очертить голову, чтобы не сочли торопливым и безрассудным человеком, где берут пыль для пускания в глаза и почему для этих же целей не подходит песок. Откуда взялся кирпич, который то и дело пытается упасть всем на голову, и есть ли какая-то статистика – сколько раз все-таки падал? Выясняем, как появились устойчивые выражения.
2023-09-10T12:00
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Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль
Чем нужно очертить голову, чтобы не сочли торопливым и безрассудным человеком, где берут пыль для пускания в глаза и почему для этих же целей не подходит песок. Откуда взялся кирпич, который то и дело пытается упасть всем на голову, и есть ли какая-то статистика – сколько раз все-таки падал? Выясняем, как появились устойчивые выражения.
audio/mpeg
Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль
Чем нужно очертить голову, чтобы не сочли торопливым и безрассудным человеком, где берут пыль для пускания в глаза и почему для этих же целей не подходит песок. Откуда взялся кирпич, который то и дело пытается упасть всем на голову, и есть ли какая-то статистика – сколько раз все-таки падал? Выясняем, как появились устойчивые выражения.
audio/mpeg
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96
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Как это по-русски, Подкаст
Как это по-русски

Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль

Как это по-русски
Что за кирпич пытается упасть на голову и почему в глаза пускают пыль
12:00
Читать ria.ru в
Чем нужно очертить голову, чтобы не сочли торопливым и безрассудным человеком, где берут пыль для пускания в глаза и почему для этих же целей не подходит песок. Откуда взялся кирпич, который то и дело пытается упасть всем на голову, и есть ли какая-то статистика – сколько раз все-таки падал? Выясняем, как появились устойчивые выражения.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Автор эпизода: Полина Панина
Звукорежиссер: Олег Чижов
 
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