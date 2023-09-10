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Названа причина смерти "звездного" хирурга Гогиберидзе
Названа причина смерти "звездного" хирурга Гогиберидзе - РИА Новости, 10.09.2023
Названа причина смерти "звездного" хирурга Гогиберидзе
Причиной смерти пластического хирурга Отари Гогиберидзе стал сердечный приступ, рассказала "МК" его бывшая супруга Яна Лапутина. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T01:12
2023-09-10T01:12
2023-09-10T01:12
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Причиной смерти пластического хирурга Отари Гогиберидзе стал сердечный приступ, рассказала "МК" его бывшая супруга Яна Лапутина.Гогиберидзе скончался на 53-м году жизни, о его смерти сообщили в клинике "Время красоты", основателем которой он был.По словам Лапутиной, в феврале хирург перенес COVID-19, в дальнейшем он страдал от последствий инфекции. "Сосуды очень пострадали и сердце не выдержало. Он скончался из-за сердечного приступа", - сообщила она.Экс-супруга хирурга добавила, что накануне смерти Гогиберидзе из-за плохого самочувствия госпитализировали в больницу.Гогиберидзе был членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии, а также членом правления Региональной общественной организации "Общество эстетических хирургов". Стаж работы врача составлял 27 лет.
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Названа причина смерти "звездного" хирурга Гогиберидзе
Экс-супруга: причиной смерти хирурга Гогиберидзе стал сердечный приступ