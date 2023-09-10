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Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 10.09.2023
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22:13 10.09.2023 (обновлено: 23:08 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895412634.html
Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах
Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 10.09.2023
Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах
На президентских выборах в РФ дистанционное электронное голосование будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:13
2023-09-10T23:08
политика
россия
элла памфилова
ростелеком
технологии
москва
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На президентских выборах в РФ дистанционное электронное голосование будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Коллеги, у нас ДЭГ не везде, и везде его еще долго не будет. И я уже тысячу раз говорила и еще повторю, и о выборах президента - мы как раз очень осторожно подходим, исходя в первую очередь из безопасности системы, поэтому мы предварительно со всеми коллегами обсуждали, с Минцифры, с Ростелекомом, что на выборах президента - только те, кто прошел опыт, вот сейчас у нас 25 регионов, еще плюс те, кто в прежние годы проводил - это не более 30 регионов", - отметила Памфилова.На выборах 2023 года ДЭГ применялось в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
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политика, россия, элла памфилова, ростелеком, технологии, москва, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Элла Памфилова, Ростелеком, Технологии, Москва, Единый день голосования в России — 2023
Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах

Памфилова: в некоторых регионах на президентских выборах применят систему ДЭГ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На президентских выборах в РФ дистанционное электронное голосование будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Коллеги, у нас ДЭГ не везде, и везде его еще долго не будет. И я уже тысячу раз говорила и еще повторю, и о выборах президента - мы как раз очень осторожно подходим, исходя в первую очередь из безопасности системы, поэтому мы предварительно со всеми коллегами обсуждали, с Минцифры, с Ростелекомом, что на выборах президента - только те, кто прошел опыт, вот сейчас у нас 25 регионов, еще плюс те, кто в прежние годы проводил - это не более 30 регионов", - отметила Памфилова.
На выборах 2023 года ДЭГ применялось в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
21 июля, 11:00
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В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)Посмотреть
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаРостелекомТехнологииМоскваЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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