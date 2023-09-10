https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895412634.html
Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах
Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 10.09.2023
Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах
На президентских выборах в РФ дистанционное электронное голосование будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:13
2023-09-10T22:13
2023-09-10T23:08
политика
россия
элла памфилова
ростелеком
технологии
москва
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На президентских выборах в РФ дистанционное электронное голосование будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Коллеги, у нас ДЭГ не везде, и везде его еще долго не будет. И я уже тысячу раз говорила и еще повторю, и о выборах президента - мы как раз очень осторожно подходим, исходя в первую очередь из безопасности системы, поэтому мы предварительно со всеми коллегами обсуждали, с Минцифры, с Ростелекомом, что на выборах президента - только те, кто прошел опыт, вот сейчас у нас 25 регионов, еще плюс те, кто в прежние годы проводил - это не более 30 регионов", - отметила Памфилова.На выборах 2023 года ДЭГ применялось в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_306:0:2573:1700_1920x0_80_0_0_a5f8f1797094563c247a961bf859702a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, ростелеком, технологии, москва, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Элла Памфилова, Ростелеком, Технологии, Москва, Единый день голосования в России — 2023
Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах
Памфилова: в некоторых регионах на президентских выборах применят систему ДЭГ