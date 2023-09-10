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Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах

Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 10.09.2023

Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах

На президентских выборах в РФ дистанционное электронное голосование будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:13

2023-09-10T22:13

2023-09-10T23:08

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элла памфилова

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единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На президентских выборах в РФ дистанционное электронное голосование будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Коллеги, у нас ДЭГ не везде, и везде его еще долго не будет. И я уже тысячу раз говорила и еще повторю, и о выборах президента - мы как раз очень осторожно подходим, исходя в первую очередь из безопасности системы, поэтому мы предварительно со всеми коллегами обсуждали, с Минцифры, с Ростелекомом, что на выборах президента - только те, кто прошел опыт, вот сейчас у нас 25 регионов, еще плюс те, кто в прежние годы проводил - это не более 30 регионов", - отметила Памфилова.На выборах 2023 года ДЭГ применялось в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.

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политика, россия, элла памфилова, ростелеком, технологии, москва, единый день голосования в россии — 2023