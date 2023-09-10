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Лукашенко поздравил Путина с проведением Единого дня голосования - РИА Новости, 10.09.2023
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21:15 10.09.2023 (обновлено: 23:11 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895405177.html
Лукашенко поздравил Путина с проведением Единого дня голосования
Лукашенко поздравил Путина с проведением Единого дня голосования - РИА Новости, 10.09.2023
Лукашенко поздравил Путина с проведением Единого дня голосования
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением Единого дня голосования. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:15
2023-09-10T23:11
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
единая россия
владимир путин
единый день голосования в россии — 2023
политика
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением Единого дня голосования. "Президент поздравил Владимира Путина с успешным проведением важного для внутриполитической жизни России события - Единого дня голосования", - сообщил телеграм-канал "Пул первого". "Уверенная победа представителей Всероссийской политической партии "Единая Россия" на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов государственной власти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества", - отметил белорусский лидер. Лукашенко выразил убеждение, что народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Белоруссией, будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между Минском и Москвой.
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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, единая россия, владимир путин, единый день голосования в россии — 2023, политика
Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Единая Россия, Владимир Путин, Единый день голосования в России — 2023, Политика
Лукашенко поздравил Путина с проведением Единого дня голосования

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением Единого дня голосования

© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Кирилл Каллиников
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Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением Единого дня голосования.
"Президент поздравил Владимира Путина с успешным проведением важного для внутриполитической жизни России события - Единого дня голосования", - сообщил телеграм-канал "Пул первого".
"Уверенная победа представителей Всероссийской политической партии "Единая Россия" на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов государственной власти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко выразил убеждение, что народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Белоруссией, будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между Минском и Москвой.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
БелоруссияРоссияМоскваАлександр ЛукашенкоЕдиная РоссияВладимир ПутинЕдиный день голосования в России — 2023Политика
 
 
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