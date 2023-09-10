https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895405177.html

Лукашенко поздравил Путина с проведением Единого дня голосования

Лукашенко поздравил Путина с проведением Единого дня голосования - РИА Новости, 10.09.2023

Лукашенко поздравил Путина с проведением Единого дня голосования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением Единого дня голосования. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:15

2023-09-10T21:15

2023-09-10T23:11

белоруссия

россия

москва

александр лукашенко

единая россия

владимир путин

единый день голосования в россии — 2023

политика

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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением Единого дня голосования. "Президент поздравил Владимира Путина с успешным проведением важного для внутриполитической жизни России события - Единого дня голосования", - сообщил телеграм-канал "Пул первого". "Уверенная победа представителей Всероссийской политической партии "Единая Россия" на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов государственной власти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества", - отметил белорусский лидер. Лукашенко выразил убеждение, что народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Белоруссией, будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между Минском и Москвой.

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